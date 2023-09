İmamoğlu'ndan Akşener'in "81 ilde aday çıkaracağız" sözlerine yanıt: İttifak şart

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in her ilde aday çıkacaklarına dair yaptığı açıklamayı değerlendirdi. İmamoğlu, "Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım. Bütün siyasi partiler için geçerli bu" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimde Ankara ve İstanbul da dahil 81 şehirde aday çıkacaklarını açıklamasına ilişkin konuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Akşener'in basına yansıyan konuşmalarını okudum. Biraz zamana bırakıp analiz edip değerlendirmelerini biraz daha algılayıp gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim. Diyalog her zaman iyidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da gerçekleştirdiği son üç etkinlikte yer almamasıyla ilgili soruya da yanıt veren İmamoğlu, "Bu soruyu cevaplayamayacağım. Çünkü muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Saymaz'ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

"Akşener'in “Ankara ve İstanbul da dahil aday göstereceğiz” açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?



Sayın Akşener'in söylemlerini takip ettim. Ama içerik olarak nasıl somut hamleler olacak ya da süreci bugünden tayin edecek mi, yoksa değerlendirecek mi, zaman içerisinde kararını başka süreçler etkileyebilir mi, bunlar konuşmaya muhtaç. Diyalog her zaman gereklidir. Biz bu anlamda İyi Parti kitlesi ve teşkilatıyla İstanbul'da gayet uyumlu bir süreç yürüttük.

Şu anda sadece sayın Akşener'in basına yansıyan konuşmalarını okudum. Biraz zamana bırakıp analiz edip değerlendirmelerini biraz daha algılayıp gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim. Diyalog her zaman iyidir. Onun için somut bir cevap verilecek bir husus olduğunu düşünmüyorum.



İttifak kurulmazsa İstanbul için nasıl bir tesir yaratır?



Türkiye'nin siyaseti artık bir ittifak siyaseti. İttifakın biçimleri seçimlerin zeminine ve bölgesine göre değişebilir. Bu anlamda ülkedeki genel seçim atmosferi de ittifak gerektirdi. Görüyoruz ki yerel seçimde de ittifak süreçleri etkili olacak. Bazen ittifaklar etkili olacak, bazen ittifakları bozmak etkili olacak. Bazen ittifaklara yanlış yaptırmak da etkili olabiliyor.

Bu anlamda “İttifak olmamalıdır” diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım. Bütün siyasi partiler için geçerli bu. Çünkü bazen yerel seçim-genel seçim duyguları farklı refleksler oluşturabiliyor. O manada ben elbetteki siyasi partilerin ittifaklarını önemsiyorum. Ama en az onun kadar, belki daha fazlası, toplumun kendi içinde oluşturacağı ittifakları da önemsiyorum.



Cumhur İttifakı da ortak adayla çıkacak.



Dediğim gibi siyaset, ittifak siyaseti Türkiye'de. Başka bir sistemle karşı karşıyayız. 2017 referandumuyla böyle bir dönem başladı. Türkiye daha farklı sistemi konuşabilir mi diye 2028'i, 2029'u hedef olarak önümüze koyarsak, en az yedi yıl daha bu sistemle geleceğe bakmak durumundayız. Cumhur'un ittifakı sağlam bir şekilde yerel seçimlerde yürütmesi karşılığında bizim de ittifakı önemsememiz şarttır. Karşı bir diyaloga şimdilik girilmemesi gerektiğini düşünüyorum.



Cumhur'da bazı adayların ismi dolaşımda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski bakanlar Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu gibi. Siz ne düşünüyorsunuz?



İsmail Bey, ben İstanbul'daki rakibimi biliyorum. Onun için diğerleri beni ilgilendirmiyor.



Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki son üç ziyaretinde sizi göremedik. Özel bir durum söz konusu mu?



Bu soruyu ben cevaplayamayacağım. Çünkü sorunun muhatabı ben değilim.



Davet mi edilmediniz?



O kadar söyleyeyim. Sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz.



CHP'nin 100. kuruluş yıldönümü etkinliğinde yoktunuz.



Bugün (önceki gün) sabah Anıtkabir'deydik. Ona plan yapmıştık. Ancak gece uçabildim İstanbul'dan, programım gereği. Bugün (önceki gün) Anıtkabir'de törenlere katıldım."