İmamoğlu'ndan Ali Babacan'a taziye ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, babası Hilmi Babacan'ı kaybeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, hayatını kaybetti.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu, "DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulunduk. Sayın Başkanın Babası Hilmi Babacan'a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.