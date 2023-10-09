İmamoğlu'ndan Canpolat'ın sözlerine cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP il başkanı adayı Cemal Canpolat’ın açıklamalarına yanıt verdi. İmamoğlu, “Yalanlarında boğulsunlar, biz tertemiz yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP il başkanı adayı Cemal Canpolat’ın açıklamalarına yanıt verdi. İmamoğlu, “Çok yalan konuştular. Yalanlarında boğulsunlar, biz tertemiz yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen CHP Kongresi’nde konuşan il başkanı adayı Canpolat, İmamoğlu'nu listesine koymadığı yönündeki eleştiri üzerine de, "Hiçbir belediye başkanı benim listemde yok. Ben örgütü listeye koydum." demişti. Canpolat, "Pazartesiden itibaren her belediye başkanı kendi alanında olacak. Her belediye başkanı kendi alanında mücadele edecek. Biz de belediye başkanlarımıza sahip çıkacağız, baş tacı yapacağız. Örgüt işlerini ayıracağız. Örgüt işlerinde taraf olursanız, bir tarafı karşınızda bulursunuz… CHP örgütünü baskı altına alarak, dizayn etmeye kalkarak, kendi ilçe başkanını milletvekili yapıyorsunuz, gençlik kolu başkanı yapıyorsunuz. Kendinize il başkanı seçmiyorsunuz, özel kalem müdürü seçiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi özel kalem müdürleriyle yönetilemez." diye konuşmuştu.

Canpolat "CHP'lilerin başka partilerin yanında işe girmesini içime sindiremiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Sadece CHP örgütü delegeleri, size oy versin diye işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. CHP'liler İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir." ifadelerini kullanmıştı.