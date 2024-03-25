İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 31 Mart'ta misafirperverlik yapacağız, oy farkı büyüyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakanların seçim çalışmalarına ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitingine gönderme yaptı. İmamoğlu, "Bunlar isterse Ankara'dan 17 değil 27 bakanla gelsin. Herkesin cumhurbaşkanı olması gereken Cumhurbaşkanı var. Hoş geldi sefa geldi. Güzel bir misafirperverlik yapacağız. 31 Mart'ta oy farkı büyüyecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu açıklamasında AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a gönderme yaparak, "İnsana saygı, şehre özen, doğaya özen, toprağa özen... Bunların anlayışı ne biliyorsunuz? Ankara'daki sus derse hepsi susar. Ankara'daki konuş derse hepsi konuşur, yürü derse yürür, 8 adım at derse 8 adım atar, 9'u atmaz" ifadelerini kullandı.

"OY FARKI BÜYÜYECEK"

Bakanların seçim çalışmalarına ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitingine değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bunlar isterse Ankara'dan 17 değil 27 bakanla gelsin. Bir de yetmedi aday var. Yetmedi üstüne seçilmiş herkesin cumhurbaşkanı olması gereken Cumhurbaşkanı var. Hoş geldi sefa geldi. Ne yapacağız? Güzel bir misafirperverlik yapacağız. Ne zaman? 31 Mart'ta. Nasıl? Oy farkı büyüyecek, oy farkı büyüyecek."

"HALKIN İTTİFAKI KAZANACAK"

Alandakilere "23 Haziran misafirperverliğinizi hatırlıyor musunuz?" diye seslenen İmamoğlu, "Yetmez onlara bu sefer. Daha fazlasını istiyorlar. Millet kazanacak millet. İstanbul'da halkın ittifakı kazanacak" diye konuştu.