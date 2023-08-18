İmamoğlu'ndan "Genel Başkanlığa aday mısınız?" sorusuna yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri için gittiği Nevşehir'de, '"Genel Başkanlığa aday mısınız?" sorusuna "Siyaset hiç şu anda anlamlı değil. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette de parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir biçimde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim" şeklinde yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na adalığı hakkında kendisine sorulan soruya İBB adaylığı için 'kesin' bir şekilde yola çıktığını ifade ederek "Elbette de parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir biçimde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katıldı.

Hacıbektaş’ta, gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “2019’dan beri Hacıbektaş ilçemize çok özel çabalar gösterdik. Belediyemizle, güzel iş birlikleri yaptık. Gerçekten Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’nin istirahatgahı olan Hacıbektaş’a hizmet etme onurunu yaşadık, İstanbullular adına. Yine orada çok özel bir konut projemiz var. Onu yerinde gezeceğiz, yarın. Çok özel. Hem mimarisine hizmet eden hem de oranın güncel yaşamına katkı sunan bir modeli olan konut projesini KİPTAŞ ile beraber yapmanın gururunu yaşıyoruz. Orayı denetleyeceğiz. Bu bağlamda güzel bir yerel ziyaret. Onur duyuyorum. Yaklaşık 11 yıldır, her yıl Hacıbektaş anmalarına katılıyorum. Bu toprakların derinliğini, felsefesini temsil eden ve 13. yüzyılın aydınlanmasını belki de var eden kimliklerden birisi Hacı Bektaş-ı Veli. Onların huzurunda bu coğrafyaya hizmet etmenin keyfini yaşıyorum.”

İmamoğlu, kendisine sorulan "Genel Başkanlığa aday mısınız?" sorusuna da yanıt verdi.

"İSTANBUL YOLCULUĞUMUZ KESİNDİR"

Yanıtında, İBB adaylığına dikkat çeken İmamoğlu, “Siyaset şu anda anlamlı değil. Zaten bütün açıklamalarımı tane tane, net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette de parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek, partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir biçimde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.