İmamoğlu'ndan "Hakikati yüzümüze haykırın" diyen Erdoğan'a yanıt: Şirinliğe bakar mısın?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “hakikatleri yüzümüze haykırın” diyen Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu, "Şirinliğe bakar mısınız? Emekliler haykırıyor. Atanamayan öğretmenler haykırıyor. Öğretmenler haykırıyor. Adalet arayanlar haykırıyor... Herkes haykırıyor da senin duymaya niyetin var mı Allah aşkına? Yok” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl ile birlikte önce seçim otobüsüyle ilçe turu gerçekleştirip, sonra halkla bir araya geldi. İmamoğlu konuşmasında “hakikatleri yüzümüze haykırın” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu, "Yanında durmadığın bu millet, haykıracak. Çok büyük haykıracak hem de. 2019’da bize ne yaşattılarsa, aynısını yaşatma arzusundalar. Ama millet, 16 milyon İstanbullu, 86 milyon milletimiz, sizin kumpaslarınızı başınıza geçirecek sandıkta, başınıza geçirecek” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl ile birlikte önce seçim otobüsüyle ilçe turu gerçekleştirip, sonra Cami Mahallesi’nde halkla bir araya geldi. Vatandaşlar hem yol boyu hem de buluşma alanında İmamoğlu ve Bingöl’e yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

"ŞİRİNLİĞE BAKAR MISIN?"

Erdoğan'ın "Hakikatleri yüzümüze haykırın” sözlerini değerlendiren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çıkmış diyor ki, ‘Hakikatleri yüzümüze haykırın.’ Bak sen ya! ‘Hatalarımızı görün.’ Aman aman. Şirinliğe bakar mısınız? Emekliler haykırıyor. Atanamayan öğretmenler haykırıyor. Öğretmenler haykırıyor, diyor ki, ‘Ya mülakat yapmama sözü verdin. Hani kaldıracaktın? On bir ay geçti. Ne oldu? Hani? Hani?’ Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Yüzümüze haykırın’ diyor ya; bak haykırıyor. Ben, onlar adına haykırıyorum. Adalet arayanlar haykırıyor. Memlekette mağdur olmayan, haykırmayan bir kesim kalmadı. Herkes haykırıyor. Herkes haykırıyor da senin duymaya niyetin var mı Allah aşkına? Yok.

Lafa gelince tatlı, sorsan demokrat! Çünkü, onun kurduğu cümleler gerçeğe yansıtmıyor. Sokak röportajlarında bile konuşan bir kişiyi hemen alıp içeri attılar. Bu millet yüzüne haykıracak ama, merak etme. Nerede haykıracak biliyor musun? 31 Mart'ta, sandıkta, sandıkta, sandıkta haykıracak. 31 Mart'ta, öyle bir hakikatle bu usulsüzlükleri, bu haksız, hukuksuz ortamı, bakanın bile görevini unutup, seçimle uğraştığı ortamla ilgili öyle bir hakikatle karşılaşacaksınız ki; ezdiğin, sefalete sürüklediğin, derdiyle dertlenmediğin, yanında durmadığın bu millet, haykıracak. Çok büyük haykıracak hem de.

"BU MİLLET SİZE FIRSAT VERMEYECEK"

Bu millet, size fırsat vermeyecek, vermeyecek. Biz, her kökenden, her hayat tarzından, her siyasi görüşten, 16 milyon İstanbulluyuz. Biz büyük ve güçlü İstanbul İttifakı’yız. İstanbul İttifakı; gençlerin, kadınların ve emeklilerin ittifakıdır. İstanbul İttifakı, namusuyla çalışan büyük çoğunluğun ittifakı. İstanbul İttifakı, haktan ve adaletten yana olanların ittifakıdır. 2019’da İstanbul'un talan edilmesine ‘dur’ diyen bu ittifak, 31 Mart'ta yine tarih yazacak. Kardeşlerim, güzel hemşehrilerim bir kez daha birleşelim. Gelin, başlattığımız büyük hizmet, icraat ve yatırım dönemi daha güçlü devam etsin. Haydi İstanbul, haydi İstanbul, tam yol ileri, tam yol ileri.”