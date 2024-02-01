İmamoğlu'ndan "İBB çalışanlarına zam" açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarının maaşlarına iyileştirme yapıldığını duyurdu. İmamoğlu, "Ocak ve Mart dönemi artışlı tüm çalışanlarımıza taban ücret uygulaması ve maaşlarına da %10 iyileştirme yapılmıştır" dedi. Ayrıca, İBB'de çalışan memurlara da 2024 Şubat ayına özel bir maaş ikramiye verme kararı alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarının maaşlarında iyileştirme yapıldığını açıkladı.

İmamoğlu, X'teki sosyal medya hesabından İBB çalışanlarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, ocak ve mart dönemi artışlı tüm çalışanların taban ücret uygulaması ve maaşlarına da yüzde 10 iyileştirme yapıldı.

İmamoğlu, ayrıca, 5 yıllık belediye başkanlığı görevi nedeniyle memurlara 2024 Şubat ayına özel bir maaş ikramiye verme kararı aldıklarını ifade etti.

İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şöyle: