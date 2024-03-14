İmamoğlu'ndan iktidara: Bir insan oy için bu kadar takla atar mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara göndermede bulunarak, "Böyle seçim yaklaşırken iki üç haftalık ruh sağlıkları bir bozuluyor. Bir hiddetleniyorlar, bir şiddetleniyorlar... Bir insan oy için, seçim için bu kadar takla atar mı?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), içerisinde Darülaceze Tıp Merkezi, Psikoloji Destek Merkezi (PDM), Evde Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Uyum Destek Merkezi (SUDEM) birimleri bulunan Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi'ni yapımını tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sundu.

Törende açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayatınızda sizi sağlıksız kılan, ruh sağlığınızı bozan, moralinizi bozan, kötü sözlerden, iftiralardan, kumpaslardan korusun. Bu önemli bir duadır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Benim duamın geçmediği bir avuç insan kaldı Türkiye'de öyle düşünüyorum" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Onlar için de dua etmekten geri durmuyorum. Allah onlara da akıl sağlığı versin, ruh sağlığı versin, güzel düşünce sağlığı versin. Ama onların şöyle bir durumu var. Böyle seçim yaklaşırken iki üç haftalık ruh sağlıkları bir bozuluyor. Bir hiddetleniyorlar, bir şiddetleniyorlar. Ondan sonra seçim bitiyor, seçim bittikten sonra ya biz bunları siyaseten söyledik diyorlar."

"BU KADAR KÖTÜ SÖZ SÖYLENİR Mİ?"

İktidara göndermede bulunan İmamoğlu, "Ben de diyorum ya Allah'ım, Yarabbim; bir insan oy için, seçim için bu kadar takla atar mı? Ya bu kadar kötü söz söylenir mi? Vallahi Söylenemez yani. Yapamam, yapılmaz. Yapılmaz. Yapmam. Hiçbir arkadaşım da yapmaz. Yapmayacak da biz işimize bakacağız" ifadelerini kullandı.

14 MAYIS TIP BAYRAMI'NI KUTLADI

14 Mayıs Tıp Bayramı'nı kutlayan İmamoğlu, "Hepinizi sağlıklı ve mutlu günlerde özellikle sağlığınızın mutluluğunuzun, huzurunuzun ve oksijeninizin daha çok artacağı 1 Nisan'dan sonra daha çok kucaklamayı diliyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.