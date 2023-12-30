İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı: Bayrağını al, Beşiktaş'a gel

İBB Başkanı İmamoğlu, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk pankartı ve tişörtü için izin verilmemesi üzerine sahaya çıkmama kararı aldığı maçın ardından İstanbulluları Beşiktaş'ta buluşmaya çağırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda yurttaşlara seslenerek, İstanbulluları Beşiktaş'ta buluşmaya çağırdı.

Suudi Arabistan'ın Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle takımlar maça çıkmama kararı aldı ve mücadele iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi.

Suudi Arabistan'ın yaklaşımı Türkiye'de büyük bir tepkiye yol açtı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İstanbullulara seslendi. Yurttaşları Beşiktaş'a davet ettiğini söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bayrağını al, Beşiktaş'a gel. İstanbulluları, bugün saat 15.00'te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet ediyorum."