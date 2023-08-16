İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı: Çok basit yöntemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, su tasarrufu için İstanbullulara çağrıda bulunarak, "Musluktan akan her damlanın çok kıymetli olduğunu bilerek kullanalım, çok basit yöntemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara su tasarrufu konusunda çağrı yaptı.

İBB'nin sosyal medya hesabından su tasarrufuna ilişkin video paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, "Kurak bir yaz geçiriyoruz, barajlarımızdaki doluluk %33,37 seviyesinde ve düşüş devam ediyor" dedi.

"Tüm İstanbullulara çağrı yapıyorum" diyen İmamoğlu, "Musluktan akan her damlanın çok kıymetli olduğunu bilerek kullanalım, çok basit yöntemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

HER DAMLAYI DİKKATLİ HARCAMA ZAMANI

İBB'nin su tasarrufu konulu videosunda şu uyarılara yer verildi:

"Küresel iklim değişikliği ve kuraklık, tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da etkisini hissettiriyor. İstanbul'u zor bir yaz bekliyor. Biz, İBB ve İSKİ olarak her türlü önlemi alıyor, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ancak sizin de desteğinize ihtiyacımız var

Şimdi her bir damlayı dikkatli harcama zamanı. Damlayan muslukları onarmalı, duşta, traş olurken, yüzümüzü yıkarken suyu boşuna akıtmamalıyız. Çamaşır ve bulaşık makinelerini dolmadan çalıştırmamalı, arabayı hortumla yıkamamalı, suyumuzu israf etmemeliyiz. Şimdiden önlemimizi alalım, suyumuzu tasarruflu kullanalım.Unutmayın, su biterse biz de biteriz."