İmamoğlu'ndan 'İyilik' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa’da açılan ‘İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu’nu, eşi Dr. Dilek İmamoğlu ile birlikte kamuoyuna tanıttı. İyilik İstasyonu’nun, Askıda Fatura gibi bir iyilik hareketi olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Kentimiz adına, bu ve buna benzer saygın işlerin, huzurlu işlerin, birbirini iyi hissettiren işlerin devamını diliyorum. İstanbul'un bütün kurum, kuruluşlarını, hemşehrilerimizi İyilik İstasyonu’na davet ediyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu ile seçim otobüsüyle ilçe turu yaptı. Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun eşlik ettiği Ekrem İmamoğlu’nun Bayrampaşa’daki son adresi, İsmetpaşa Mahallesi’ndeki “İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu” açılışı oldu. Açılışta, İyilik İstasyonu’nu kamuoyuna tanıtan İmamoğlu, “Kentimiz adına, bu ve buna benzer saygın işlerin, huzurlu işlerin, birbirini iyi hissettiren işlerin devamını diliyorum. İstanbul'un bütün kurum, kuruluşlarını, hemşehrilerimizi İyilik İstasyonu’na davet ediyorum” dedi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

“EKONOMİK AÇIDAN BÜYÜK ZORLUKLAR ÇEKTİĞİMİZ BİR GERÇEK"

"Ekonomik açıdan büyük zorluklar çektiğimiz bir gerçek. Ne yazık ki yeni değil bu. Uzun zamandır, 7-8 yıldır, ülkemizin aşama aşama kötü bir ekonomik sürece doğru yürüdüğünü yaşadık. Dünyanın farklı konularla ilgili sıkıntılar çektiği bir 7-8 yıl içerisinde, iddiayla ifade ediyorum, Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntının en az yüzde 80-85’i kötü ekonomi yönetiminden kaynaklı. Doğru kuralları uygulamak yerine uydurma, ne yazık ki siyasi olarak kendini tatmin etmek isteyen bir kişinin ya da bir grubun insanlarımızı zor duruma düşüren bu hale sokmasıdır. Cebimizdeki paranın pul olmasıdır. Enflasyonun üç haneli olmasıdır. Ve bu, en çok bu şehrin başta çocuklarını, annelerini ve başta özellikle emeklilerini çok zor bir durumda bırakıyor.

"DAHA ÖNCE DE BİR İYİLİK HAREKETİNİ BU ŞEHRE YAŞATMIŞTIK: ASKIDA FATURA"

Biz, ekonominin bu zor döneminde, daha önce de bir iyilik hareketini bu şehre yaşatmıştık: Askıda Fatura. Ve dünya ölçeğinde önemli bir yere evrilmişti. Orada yüz binlerce, artık neredeyse milyona doğru giden insana dokunan, faturasını ödeyen, veren elin alan eli görmediği bir modelle, var olan bir teknoloji kullanımıyla, insanların birbirine gönül bağıyla bağlanmasını sağlayan, şehir içindeki dayanışma duygusunu maksimum seviyeye taşıyan olağanüstü bir iş. Ve modası hiç geçmeyecek. Zor anlarımızda hep o yanımızda olacak ve insanlarımızı birbirine bağlamaya devam edecek. Hemşehri olmanın, bir olmanın, birlikte olmanın, vatandaş olmanın da böyle altyapısına, belki teknoloji eliyle olağanüstü bir kavram yükleyecek.

"YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE GELİNLİK-DAMATLIK KİRALAMA HİZMETİ VERİLECEK"

İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu, 2022 yılında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, günübirlik olarak Levent Metro İstasyonu'ndaki alanda, Metro A.Ş. ile iş birliği yapılarak açılmıştı. O zaman da çok büyük ilgi gördüğünü, fotoğraflardan da görmüştüm, ziyaret edememiştim. Satışa sunulan, kullanıma uygun ikinci el eşyaların gün içinde tamamen tükendiğini arkadaşlarım bana bildirdi. Böyle olunca, Bayrampaşa AVM'de, sürekli satış yapacak bir iyilik istasyonu açılışı planlandı. Burada ikinci el ve dönüştürülmüş her çeşit ürün, uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca yeni evlenecek çiftlere gelinlik-damatlık kiralama gibi hizmetlerin de verilmesi öngörülüyor. Yine İstanbul Vakfı bünyesinde başlatılan projeler sonucu üretilen ürünler de burada yer alacak. Vakıf gönüllülerimiz, özellikle bu işin içinde.

"GÖRÜNMEYEN BİR İHTİYACI KARŞILADIĞI GİBİ, GÖRÜNMEYEN BİR EKSİĞİ DE GİDERECEK"

İstanbul Vakfı'nın bursiyerlerinin hizmet vereceği İyilik İstasyonu’nda; çocuk oyun alanı, dinlenme alanı ve kahve molası alanı da bulunmakta. Yani burada alışveriş yapan hemşerilerimiz, uygun fiyatlı ürünlere erişebildiği gibi, keyifli bir vakit de geçirebilecekler. İçinde bulunduğumuz ekonomik durum, hızlı artan tüketim sonucunda, çok sayıda ihtiyaç fazlası ürünün ortaya çıkması, mağazaların stok fazlaları ve özellikle bağışçıların bu zorlu koşullarda ihtiyaç sahiplerine destek olabilecekleri yapılara duyulan ihtiyaç, İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu gibi projelerin önem kazanmasına da neden oluyor. Belki de burası görünmeyen bir ihtiyacı karşıladığı gibi, görünmeyen bir eksiği de giderecek. ‘Ben bunu ne yapsam’ diye düşünen bazı kurum, kuruluşlar için olağanüstü bir geçiş noktası haline dönüşeceğini şimdiden görebiliyorum.

"ÜNİVERSİTELİLER, DOĞUM GÜNLERİNDE KENDİLERİ İÇİN BİR ARMAĞANI, BEDELSİZ ALABİLECEK"

Buradan elde edilen gelir, İstanbul Vakfı projelerinde kullanılarak, yine topluma fayda üretmeye, dayanışmayı arttırma yönünde bir alanda toparlanacak ve oradan yine bu yönde harcanacak. Tabii ürünlerin cüzi de olsa bir ücret karşılığında satılıyor olmasını da ben çok anlamlı buluyorum. İnsanların, çocuğuna ya da eşine, ailesine ya da bir çocuğun ‘Annem-babam bana hediye aldı’ duygusunu yaşatması noktasında da kıymetli olacak. Sosyal incelemesi yapılmış ve yoksulluk sınırının altındaki hemşerilerimize, zaruri durumlarda, sınırlı sayıda ürünün, yine bedelsiz olarak da buradan verilmesi öngörülmekte. Ayrıca genç üniversiteliler, doğum günlerinde kendileri için bir armağanı, bedelsiz olarak İyilik İstasyonu’ndan alabilecekler.

"İHTİYAÇ FAZLASI ÜRÜNLER İÇİN KURUMLAR, STK İLE İRTİBATA GEÇİLDİ"

İhtiyaç fazlası ürünler için kurumlar, kişiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla irtibata geçildi. Ama ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kullanılabilir durumdaki her türlü eşyanın, İyilik İstasyonu tarafından teslim alındığını, ihtiyaç fazlası eşyaları satış dışında bir faydaya dönüştürme arzularında, İyilik İstasyonu’nun muazzam bir gönül buluşma noktası olacağına da inanıyorum. Tüm emekçilerimize, bu önemli projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Ama bunun, özellikle İyilik İstasyonu gibi bu tür hareketlerin, aynen Askıda Fatura’da olduğu gibi sahiplenilmesiyle mümkün olduğunu, bu noktada, ‘Evet, ben de bu İyilik İstasyonu’na şu şekilde katkı sunabilirim, tanıtabilirim, anlatabilirim, hatta ben de gidip oraya bağışta bulunabilirim, katkı sunabilirim’ diyen herkesi buraya göreve davet ediyoruz. Özellikle İstanbul Vakfı bünyesinde, bütün yöneticilerin ve sevgili. Eşim Dilek'in bu tür konulara çok büyük katkı sunmasını keyifle izliyorum. Kentimiz adına, bu ve buna benzer saygın işlerin, huzurlu işlerin birbirini iyi hissettiren işlerin devamını diliyorum. Ve kız çocuklarımızın eğitiminden burslarına varıncaya kadar, farklı alanlardaki ihtiyaçlarından, Türkiye'nin her noktasına uzanabilen bir el olmaya varıncaya kadar faydalı işlerde, daha güzel işlerde kentimiz adına İstanbul Vakfı'nda buluşmak dileğiyle, İstanbul'un bütün kurum, kuruluşlarını, hemşehrilerimizi İyilik İstasyonu’na davet ediyorum.”