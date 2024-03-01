İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çıkışı: Gündemde yok diyorlar, gizli gizli ihale yapıyorlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara Kanal İstanbul'a ilişkin "Gündemde yok diyorlar, gizli gizli ihale yapıyorlar" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu, "Kanal İstanbul asla yapılmayacak" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara Kanal İstanbul üzerinden tepki gösterdi.
İmamoğlu, "Gündemde yok diyorlar, gizli gizli ihale yapıyorlar" ifadesini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da düzenlenen mitingde konuştu.
İmamoğlu artan enflasyona dikkat çekerek Beykoz'da da kent lokantası açacaklarını söyledi.
İBB Başkanı ayrıca 1 yıl içerisinde Anadolu Hisarı-Kavacık metro hattının açılacağını belirtti.
İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Beykoz'a kent lokantası yapacağız. 200 lirayı 14 sene önce bu hükumet çıkardı. 14 sene önce, 130 dolar yapıyordu. Şu anda 6.5 dolar yapıyor. 130 dolar nere, 6.5 dolar nere?
Değer kaybı yüzde 1200'den fazla. 200 lira ilk çıktığında 500 ekmek alabiliyordu. Şimdi 50 ekmek alabiliyor. İşte biz bu yüzden İstanbul'da sosyal yardımları 6 kat arttırdık.
Yeni dönemde öğrenci yurt kapasitesini 15 bine çıkaracağız. 1 yıl içerisinde Anadolu Hisarı-Kavacık metro hattı açılacak.
"KANAL İSTANBUL ASLA YAPILMAYACAK"
Gündemde yok diyorlar, gizli gizli ihale yapıyorlar. Kanal İstanbul asla yapılmayacak.
Hak yemem, kimsenin hakkını da yedirmem. Biz İstanbul'da insanları bir kez bile aldatacağıma on tane yüz tane seçim kaybederim. Ama bunlar yalanı dolanı, iftirayı işin içine katarlar."
"HİLEYLE SEÇİMİ ELİMİZDEN ALMAK İSTEDİLER"
İmamoğlu'nun ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Hileyle seçimi elimizden almak istediler. Olmadı, olmayacak" dedi.
Özel, "Ekrem Başkan İBB Başkan olduğundan beri Tayyip bey İstanbul üzerinde helikopter ile gezemiyor. Kanal İstanbul'u sen söyledin, senin reisin söyledi. Bu ihanet projesini de Ekrem Başkan durdurdu. Eğer, Ekrem Başkan değil de o Erdoğan'ın adayı Binali bey başkan olsaydı kalan tüm arsalar gitmişti. Kanal İstanbul'u yapmışlardı, her tarafı da Katarlılara satmışlardı" ifadelerini kullandı.
BİRGÜN ORTAYA ÇIKARMIŞTI
BirGün'ün 1 Mart 2023 tarihli nüshasında söz konusu ihale manşete taşınmıştı. İsmail Arı imzalı haberde şu bilgilere yer verilmişti:
İktidarın seçim sürecinde oy kazanmak için söz etmediği Kanal İstanbul için sessiz sedasız bir ihale yapıldı. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın, yüzde 50’şer hisseyle ortak oldukları Kanal İstanbul bölgesindeki proje için, ihale düzenlediği açığa çıktı. Kanal İstanbul projesinin kalbi olan Dursunköy’de yapılacak proje için, Emlak Konut, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulundu.
Yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan 28 Mayıs 2018 tarihli Sözleşme doğrultusunda ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 1. Kısım Konut, Ticaret ve Sosyal Donatı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, yüklenici Kuzu Toplu Konut İnş. A.Ş. ile 27 Şubat 2024 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 3 milyar 334 milyon 500 bin TL + KDV'dir” denildi.
Devasa büyüklükte bir alana yapılacak “konut” ve “ticaret alanı” inşaatının 3,3 milyar TL’lik ihalesini alan Kuzu Toplu Konut Şirketi ise iktidara yakınlığıyla biliniyor. Şirketin sahipleri AKP’ye açıkça destek veren Özen, Gökçen ve Güven Kuzu kardeşler… Bu isimler aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da hemşerisi.