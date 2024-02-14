İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' kararına ilişkin Murat Kurum göndermesi

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal etti. Söz konusu imar döneminin AKP'nin adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde onaylanmasına gönderme yapan İmamoğlu, "Beton kanalla ilgili önüne gelen her konuya imza atmaktan asla geri durmayan anlayış, İstanbul'a belediye başkanı yapmak isteyen anlayışla aynıdır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeşil İstanbul Proje tanıtım toplantında Kanal İstanbul gelişmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İBB’nin Kanal İstanbul Projesi’nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme; Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı imar planı değişikliğini iptal etti. Mahkeme ayrıca İBB’nin imar planına ilişkin İBB’nin itirazını reddeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işleminin hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Mahkemenin kararına ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Dün akşam itibariyle istanbul 11 idare mahkemesi Kanal istanbul birinci etap projesine ilişkin yaptığımız 1/5.000 ve 1 / 1.000 ölçekli imar planlarına yaptığımız itirazı karara bağladı. Mahkeme planın getireceği sonuçları şöyle değerlendirdi. Plan payına düşen nüfusun nasıl tespit edildiğinin belirtilmediğini, nüfus hesabında eksik yapıldığını, donatı alanları için yatırımcı kurum görüşü alınmadığını, plan notlarının niçin değiştirilen dair yeterli teknik açıklama olmadığı için hukuka uygun olmadığını ve açıkçası planları iptal etti" ifadelerini kullandı.

"SIKI TAKİPÇİSİYİZ"

"Bu karar elbette kesin değil" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İdare mahkeme kararı olduğu için kararın gerekleri 30 gün içinde yerine getirilmesi istendi. Bu karar Kanal İstanbul meselesinde büyük bir yanlış yapıldığının bir başka yönüyle de hüküm altına alınmasının bir belgesidir. Tabii sadece bu karar değil. Yani dün bize tarafımıza ulaşan bu karar değil. Özellikle ana davalarımız, kararın idari mahkemelerde hem de Danıştay’da sürdüğünde buradan belirtmek isterim. Bunun sıkı takipçisiyiz. Hatırlayın, daha dün gibi rahmetli Kadir Topbaş’ın senesi devriyesiydi dün. Rahmetli Topbaş’ın İBB Başkanı iken. İstanbul’a zarar verecek 5 imar dosyasını imzalamadı diye metal yorgunu ilan edilip görevden almıştı. Tam da aslında süreç rahmetli Topbaş’ın görevden alınma süreciyle bugünkü süreci özenli bir biçimde tarifler durumda."

MURAT KURUM GÖNDERMESİ

İptal edilen imar planı değişikliğinin AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde olmasına gönderme yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu zihniyet ne biliyor musunuz? 5 imar projesini imzalamadı diye, metal yorgunu ilan edilip görevden alınan Topbaş'ın yerine, her talimatı imzalayan ama Erzincan'da ama Gümüşhane'de ama Boğaz’ın kıyısında bir kulübeye bir gecede imar izni çıkartan ama beton kanalla ilgili önüne gelen her konuya imza atmaktan asla geri durmayan anlayışı, İstanbul'a belediye başkanı yapmak isteyen anlayışla aynı anlayıştır. O bakımdan çevre ve şehircilik anlayışına bakarak, özellikle bu dönemde İstanbul'da böylesi bir süreci hareket geçirme duygusunu önde tutan bu anlayışa, asla ve asla halkımızın müsaade etmeyeceğini biliyoruz. Biz, İstanbul'un en güçlü muhafızı olmaya devam edeceğiz. Hem de 16 milyon insanımızla birlikte. İddiayla söylüyorum; gücünü bunlar anlayamaz. O vicdanlarını kaybettiler. O gücü ve o muhafız gücünü en çok kimde hissediyorum biliyor musunuz? Bu şehrin pırlanta gibi çocuklarında ve gençlerinde hissediyorum. İnanılmazlar."