İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul mesajı: Buradan ilan ediyorum...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kültür sanat alanındaki 10 yeni projesini açıkladı. Kanal İstanbul Projesi ile ilgili mesaj veren İmamoğlu, "Buradan ilan ediyorum; Kanal İstanbul meselesi, bu milletin uykularını kaçıran, o ismiyle bile zihninden söküp atacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Tersanesi'nde İstanbul Sanat Müzesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, açıklamasında, "Ecdadın yadigari açık bir şekilde söylüyorum, böyle korunmalıdır ve böyle korunur. Fatih'in emaneti Haliç Tersanesi yaklaşık 600 yıllık bir denizcilik mirası..." dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Her ne kadar bu portreyi satın alarak belediyemizin koleksiyonuna kattığımızdan ötürü soruşturma geçirsek de değerli bir iş olduğunun altını çizmek isterim. Aynı zamanda değerli koleksiyonlarıyla hem İstanbul Sanat'a, hem de eserleriyle aramızda yer alan sanatçılarımıza içten teşekkürlerimi sunarım."

"İSTANBUL 5 YILDA YENİ BİR YOLA GİRDİ"

"Yılların ihmaliyle sayısız yanlışlarla boğuşan İstanbul, çok net ifade ediyorum, son 5 yılda yeni bir yola girmiştir" diyen İmamoğlu, "İstanbul'un tarihi ve kültürel mirası artık emin ellerdedir. Bu eşsiz miras, artık uzmanların ve halkın koruması altındadır. 5 yıldır İstanbul'un tüm tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmaya kararlı bir anlayışla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL MESAJI

Kültür sanat alanında projelerini anlatan İmamoğlu, "Kanal İstanbul'un yutacağı tarihi alanlarımızdan birisi de Osmanlı gücünü yansıtan Azatlı Baruthanesi'ydi. Tarihi baruthanede yepyeni bir kültür alanı yaratıyoruz" dedi.

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili mesaj veren İmamoğlu, "Buradan ilan ediyorum; Kanal İstanbul meselesi, bu milletin uykularını kaçıran, o ismiyle bile zihninden söküp atacağız." dedi.

10 YENİ PROJE

İmamoğlu, kültür sanat alanında yapacakları 10 yeni projeyi açıkladı.

1- 128 yeni müze ve sanat merkezi projesi,

2- 3 yeni Müze Gazhane,

3- Üç yeni Arkeopark,

4- 4 tarihi tiyatroda yeniden perde (Haldun Taner Sahnesi, Muammer Karaca Tiyatrosu, Reşat Nuri Sahnesi, Kenter Tiyatrosu)

5- Feshane'de 2. etap başlayacak

6- 9 yeni İskele Kitap Kafe

7- Kültür sanat odaklı Rumeli Hisarı

8- Hazire, mezar ve türbelere sahip çıkılacak

9- Tarihi Yarımada'da yeni bir kurumsal yapı

10- Yeniden ayağa kalkan Süleymaniye