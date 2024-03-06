İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul vurgusu: AKP'nin adayı yalan söylüyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da yurttaşlara seslendi. Kanal İstanbul ile ilgili Murat Kurum'un sessizliğine dikkat çeken İmamoğlu, "Bakanlık yalan söylemiyor. Yalan konuşan İstanbul'a aday olan kişi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da konuşuyor. Görev süresi boyunca 'rantçılık' ve 'particilik' yapmadığını belirten İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Stratejik Planı'nda yer alan Kanal İstanbul projesine ve AKP'nin adayı Murat Kurum'un bu konudaki sessizliğine dikkat çekti.

Kanal İstanbul için 'İstanbul'u yok etme projesi' diyen Ekrem İmamoğlu, iktidar kanadından hiçbir yetkilinin seçim sürecinde bu proje hakkında konuşmadığını vurguladı.

"BAKANLIK DEĞİL ADAY YALAN SÖYLÜYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2024-2028 Starteji Planı'nda Kanal İstanbul'un yüzde 20'sinin tamamlandığının ve bundan sonraki maliyetin 356 milyar TL olduğunun yazıldığını aktaran İmamoğlu, "Yalan konuşan İstanbul'a aday olan kişi" dedi.

İmamoğlu, "Ben millet, kanun hukuk ne derse onu yapıyorum ama onlar bir kişi ne derse onu yapıyor" ifadelerini kullandı.

"ONLAR İSTANBUL'U DEĞİL RANTI SEVİYOR"

CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç için de oy isteyen İmamoğlu, "İktidar İstanbul'u değil, rantı ve bir avuç insanı seviyor. Bunlar milletimizi yoksullaştırdı" dedi.