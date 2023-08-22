İmamoğlu'ndan metro açılışına gelmeyen AKP'li Başkan'a tepki: Hesabını millete verirler

İBB Başkanı İmamoğlu, ‘Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı TBM Kazısı Bitirme Töreni’nde, törene katılmayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e göndermede bulundu. İmamoğlu, “Davet ettiğimiz proje, yine milletin projesi. O bakımdan biz davet edelim, onlar gelsin ya da gelmesin. Ama gelmemelerinin hesabını millete verirler” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı TBM Kazısı Bitirme Töreni’nde konuştu.

İmamoğlu göreve başladıkları andan itibaren en büyük atılımlardan birisini raylı sistemlerde gerçekleştirdiklerine vurgu yaptı. İBB Başkanı “Dünyanın aynı anda en fazla raylı sistem inşaatı yapan şehri biziz. Yeni metro hatlarını hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Açmaya devam ediyoruz. Finansman ve benzeri nedenlerle ihmale uğramış, çalışmaları durmuş olan hatlarda yeniden çalışmaya başlayarak, ciddi yol aldık. Ve bu anlamda adımlarımızı hızla atıyoruz. Yanı sıra yeni raylı sistem çalışmalarımızı da yürütüyoruz” dedi.

"BU SÖYLEDİĞİM HAMASET DEĞİL"

Kaynarca-Pendik-Tuzla hattının da durmuş durumda aldıkları hatlardan bir tanesi olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Burası, aslında başlı başına İstanbul'da devraldığımız birçok metro hattının durumunun özeti. Hani, ‘Biz başlattık…’ Neyi başlattınız? ‘Bu metro hattını başlattık’ diyorlar. Hayır, başlayan bir şey yok. 2017’de ihalesi yapıldı; doğru. Bunun gibi birçok yerin ihalesi yapıldı. O da doğru. Bakın bu söylediğim bir hamaset değil. Bu söylediğim bir uydurma cümle değil. İnanın bir kısmının ne yazık ki projesi dahi proje değildir. Büyük bir kısmının finansmanı yoktu. Sadece ortada ihale var, ihaleyi alan firmalar var. O kadar” diye konuştu.

"KİMSE BABASININ MALINI YA DA CEBİNDEKİ PARASINI KONUŞMUYOR"

“Tam da bu proje için söyleyeceğim şey; bir-iki tane şantiye kurulumu yapılmış -binde 2 dediğimiz odur- ve onun dışında başka bir durum yok” diyen İmamoğlu, “Duran bir yer. Sözüm ona tabelalar asılmış, denmiş ki, ‘Metro başladı!’ Bakın bu şekilde atılan adımdan dolayı burası tam üç yıl sıfır hareket… Biz göreve geldikten sonra ele aldığımız hatlardan birisi de burası. Bunu özellikle Pendikli hemşerilerim bilsinler. Bunu lütfen benim bütün arkadaşlarım, vatandaşlarımıza anlatsınlar. Kıymetli muhtarlarımız, siz de bu süreci lütfen duyun. Durum bundan ibarettir” ifadelerini kullandı. Böylesi büyük projeler için devletin kurumlarının birbiriyle uyumlu çalışması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, “Devletin her kurumu bize aittir. Milletimizin parasıyla, vergileriyle hayırlı işler yapmak, faydalı işler yapmaktır temeldeki görevimiz. Kimse babasının malını ya da cebindeki parasını konuşmuyor. Bizler, sizlerin malını, sizlerin parasını en ahlaklı, en erdemli şekliyle kullanarak, vatandaşlarımıza hizmet üreterek, çocuklarımızın, gençlerimizin yarınlarını teminat altına almaya çalışıyoruz. Yaptığımız işin özeti bu. Dolayısıyla bunun adı ister hükümet olsun, ister bakanlık olsun, ister İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun, ister Pendik Belediyesi olsun, fark etmez” şeklinde konuştu.

"HESABINI MİLLETE VERİRLER"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in etkinlikte hazır bulunduklarını kaydeden İmamoğlu, “Biz, bu tür törenlerimize, İstanbul'un her belediyesini davet ederiz. Diyeceksiniz ki, ‘Niye Pendik Belediye Başkanı yok?’ Biz davet ediyoruz. Gelip gelmemek onların tasarrufları. Davet ettiğimiz yer, bizim yerimiz değil ki; milletin yeri. Davet ettiğimiz proje, yine milletin projesi. O bakımdan biz davet edelim, onlar gelsin ya da gelmesin. Ama gelmemelerinin hesabını millete verirler” uyarısında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan İmamoğlu, “Gerçekten tam devlet insanlığına yakışır bir görüşme yaptık kendileriyle. İstanbul'un sorunlarına dönük, bir nevi ana omurgalarını sıraladık” bilgilerini paylaştı. Kentin batı yakasının ulaşım sorunun önemli ölçüde rahatlatacak Beylikdüzü-Sefaköy metro hattının yatırım planına alınmasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Mahmutbey-Esenyurt hattını da biz başlatmıştık. Esenyurt'ta bırakmayacağız. Oradan Avcılar'a doğru orayı Sefaköy-Beylikdüzü hattıyla birleştireceğiz” şeklinde konuştu.