İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a: Özür dileyene kadar dile getireceğim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Kent Lokantaları'nı hedef alan AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a tepki göstererek, "Öğrencilerden işçisine, emekçisine kadar hepsinden özür dileyene kadar ben bunu dile getireceğim. Ağız dolusu özür dileyecek" dedi. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin mesaj veren İmamoğlu, "Biz bu seçimi kazanacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçükçekmece Ayamama Kaynarca Yağmur Suyu Tüneli ve Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Temel Atma Töreni düzenledi.

Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan İmamoğlu, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un sözlerine tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Bizim Kent Lokantılarımızı ve süt dağıtımımızı, 'Bir çay bardağı süt' ya da 'Tas çorba' gibi dalga geçerek küçümsemeye çalışan bir aklın İstanbul'da bir ithal adaya, bir acemiliğe dönüşmesini hayretle izliyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Dün özrü kabahitinden büyük dil sürçmesi diye tariflemiş bu söylemlerini. Benim bildiğim dil sürçmesi toplam birkaç saniyedir. Birkaç cümleyle dil sürçmesi olmaz. Bu aslında zihniyeti gösteriyor, bir vicdanı gösteriyor. Milyonlarca insanın yararlandığı, Kent Lokantası önünde kuyruğa girdiği, öğrencilerden işçisine, emekçisine kadar hepsinden özür dileyene kadar ben bunu dile getireceğim. Ağız dolusu özür dileyecek."

31 MART MESAJI

31 Mart seçimlerine ilişkin mesaj veren İmamoğlu, "31 Mart seçimleri, iki farklı yönetim ahlakı arasında olacak. Önümüzdeki seçim, ayrımcılık ile birleştirecilik arasında bir seçim olacak. Onlar ayrıştırıcı, biz birleştiriciyiz. Bu seçim, tek adamcılık ile halkçılık arasındadır. Öyle bir durumdadırlar ki talimat almadan parmak kaldıramazlar" diye konuştu.

İmamoğlu, şunları vurguladı: "Halkın sevgisinden, desteğinden aldığımız güçle Allah'ın izniyle Küçükçekmece'de de, Beylikdüzü'nde de, diğer ilçelerimizde de biz bu seçimi kazanacağız."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MURAT KURUM'A TEPKİ

İmamoğlu'nun ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı.

Özel, açıklamasında, "Bu Kent Lokantıları'nın önündeki kuyruğa laf etme var ya... O kuyrukta bir onur, bir gurur, bir de utanç var. Bu yoksulluğu yok etmeyen 22 yıllık iktidarıyla o kuyruğun utancı onlaradır. Orada yemeğini, karnını doyuranların onuru da gururu da sana ve ekibinedir başkanım" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere ilişkin mesajında Özel, "31 Mart seçimleri için birileri korkuyor, birisi sinirli, birisi mahçup; gaf üstüne gaf yapıyor. Ama biz rahatız, kıymet bilen, yapılan işi gören ve emeği teslim eden insanlardır" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dün 'Metro mu yapmış o diyor, hepsi yalan' diyor" dediğini anımsatan Özel, "Ben biliyorum. İBB Genel Sekreter Yardımcısı'ydı, İBB'yi alınca Ulaştırma Bakanı yaptı. İlk bütçede biz ona dedik ki '10 metronun 7'sinin inşaatını durdurmuşsun'. Dedi ki 'Dış kaynak olmadan yapılamaz, maliyetler yüksekti, bulunduğunda yapılır.' O 7'ye 3 daha eklendi ve 10 metro, dünyada hiçbir metropolde 10 metro inşaatı yok.