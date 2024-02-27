İmamoğlu'ndan Nedim Şener'in 'Ayasofya' iddiasına tepki: Meczup

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Nedim Şener'in "Ayasofya" iddiasına tepki göstererek, "Cahilliğinden değil, kötü bir insan olduğu için, meczup olduğu için Ayasofya yalanını ortaya atıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras ile birlikte dün ilçe turu yaptı.

İmamoğlu, İBB’nin Ayasofya Camii'ni temizlemediği iddialarına tepki gösterdi.

"Yine ortalığı karıştıracaklar ya, seçim geldi ya; seçim geldi yine başladı din, iman, kitap, memleket" diyen İmamoğlu, "Yani memleketini onlar seviyor. Bayrağını onlar seviyor. Bu toprakları onlar seviyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Onların bu sevgileri seçimden seçime aklına geliyor. Bizim ise memleket sevgimiz, millet sevgimiz, bayrak sevgimiz her zaman var. Çıkmış bir meczup dün akşam televizyonun birinde, ‘Efendim İmamoğlu bir tek Ayasofya Camii'ne temizlik ve güvenlik hizmeti vermiyor’ diyor. Çünkü neymiş efendim? Ben, cami olmasından ötürü acı çekiyormuşum" ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ BİR İNSAN"

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Yahu benim aklımı benim vicdanımı, benim kalbimi bile okuyor! Cahilliğinden değil, kötü bir insan olduğu için, meczup olduğu için Ayasofya yalanını ortaya atıyor. Bugüne kadar hiç demedim. Ayasofya Camii, sadece ibadethane değilken bile, orası müzeyken bile, caminin bir bölümünde orada imam ezan okur, bir bölümünde de namaz kılınırdı. Ben şimdi oraya kaç defa gittiğimi mi anlatayım millete? Ya bunlar kötü insanlar."

"AYASOFYA YALANI"

Nedim Şener için "O meczubun bu lafı, olur ya bir yere gider" diyen İmamoğlu, şunları anlattı:

"Doğrusunu söyleyeyim: Selatin camiler, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindedir. Diyanet İşleri Başkanlığı sorumluluğundadır. Bu iki kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne temizlik, güvenlik konularında talepte bulununca, hemen belediyemiz Meclisi’ne protokol getiririz ve hizmete başlarız. Biz göreve geldiğimizde 39 selatin camiine bu hizmet veriliyordu. Şimdi ise, 42 oldu. Bizim dönemde talep geldi, artırdık 3 tane. Biri de hatta sıklıkla Sayın Cumhurbaşkanı'nın cuma namazı kıldığı Yıldız Hamidiye Camii’dir. Talep ettiler. Biz de verdik. Gayet doğal bir süreç."

"TALEP GELMEDİ"

"Bak; kimse suçlu değil. Ayasofya için ise böyle bir talep gelmedi" diyen İmamoğlu, şunları ifade etti:

"Hatta arkadaşların duyarlı davranmışlar, şifahen Vakıflar’a telefon açıp sormuşlar ve demişler ki, ‘İhtiyaç varsa, burayı da biz gündemimize alalım.’ Onlar ‘Gerek yok. Biz çözüyoruz’ demişler. Konu bu kadar basit. Ayasofya'nın sorumluluğu üzerinde olan iki kurumdan talep gelmezse, benim o hizmetleri verme hakkım yok. O kapıdan içeri giremiyoruz. Düşünsenize; ‘Ekrem İmamoğlu bir açılışa davet edildi mi edilmedi mi’yi bile tartışan bu insanların… Yani bir insanın, bir belediye başkanının, bir açılışa davet edilmesi kadar doğal bir şey olabilir mi? Ortada bir davetiye var. Davetiye dönmüş ateş mektubuna. Herkes de kaçıyor ondan. Herkes kaçıyor. Tamam, orası elini yakar yani; cısss! Allah muhafaza bunlardan. Allah korusun. Onun için bu tür insanlar, ne yazık ki meczup insanlar, ahlaksızlığı huy edilmiş insanlar. Bunları hep Allah'ıma havale ediyorum. Yaradan'ıma havale ediyorum."

NEDİM ŞENER'DEN AÇIKLAMA

Nedim Şener, İmamoğlu'nun kendisine yönelik sözleri hakkında açıklama yaptı.

"Davetiye yalanı elinde patlayan İmamoğlu, terbiyesizleşmiş" diyen Şener, şunları söyledi:

"Devletin valisine “it”, YSK üyelerine “Ahmak”diyen İmamoğlu’nun seviyesine inmeden cevap vereyim…. Yunanistan’da “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ibadete açıldıktan bu yana 3.5 yıldır Ayasofya’ya neden gitmediğine cevap vermek yerine terbiyesizleşmiş. İBB Başkanı olarak 3,5 yıldır Ayasofya’ya neden gitmediğini ve sadece Ayasofya’nın temizlik ve bakımını neden Fatih Belediyesi’ne bıraktığını açıklayacağına ahlaksızca hakaret etmiş. Meczup sözlerini ona iade ediyorum."