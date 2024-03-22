İmamoğlu'ndan seçim çalışması yapan bakanlara: Topunuz gelin!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmak üzere bakanların AKP'nin seçim çalışmalarına katılmasına tepki gösterdi. Bakanlara "Topunuz gelin ne olacak!" diyen İmamoğlu, Yerlikaya için "Talimat gelmiş ne yapsın, yoksa koltuğundan olacak. Af isteyecek. Üzülüyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cendere Yaşam Vadisi 1. ve 2. Etap Gezisi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, açıklamasında, "Temel amacımız Türkiye'de siyasetçi olmanın, kamu yöneticisi olmanın, seçilmiş ya da atanmış kim olursa olsun, millete ait olmanın, milletin parasıyla iş yapıyor olmanın hassasiyetiyle yürünmesi. Yoksa biz ne bir parti devletiyiz ne de bir parti belediyesiyiz..." ifadelerini kullandı.

"Seçimi kazanmanız durumunda bu Türkiye'ye nasıl bir mesaj olacak?" şeklindeki bir soruya İmamoğlu, "Gayet güzel bir mesaj olacak. İçi demokrasi dolu, milletin dediği olur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" cevabını verdi.

"BENİ KÖTÜLEYEREK KENDİNİ KÖTÜLÜYOR"

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un "İstanbul depreme hazır değil?" yorumlarına ilişkin İmamoğlu, "Sanki Ekrem'in elinde sihirli değnek var. Siz 99 depreminden bu yana 20 senedir bu şehri yönetiyorsunuz, bunun 17 senesinde iktidarsınız, Türkiye'yi yönetiyorsunuz, hiçbir şey yapmadınız. Beni kötüleyerek kendini kötülüyor acemi aday. Onun için birlikte düzeltelim diyoruz" ifadelerini kullandı.

31 MART MESAJI

31 Mart seçimlerine ilişkin mesaj veren İmamoğlu, "Mesele bir belediye başkanlığı seçimini aştı. Bir anlayış meselesinin tarihe gömülmesi meselesi... Tarihe gömülürse demokrasi canlanacak, tarihe gömülürse bu ülkede özgürlük yeniden vücut bulacak. Tarihe gömülürse hukuk ve adalet kendine gelecek" diye konuştu.

BAKANLARIN SEÇİM ÇALIŞMASINA KATILMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın AKP'nin seçim çalışmalarına katılması da sorulan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Eskiden Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı seçim dönemlerinde bağımsız olsun diye istifa ettirilir, bürokrasiden insanlar atanırdı ki hak, hukuk çiğnenmesin. Nereden nereye... Demokrasiye bak, gitti! 17-20 tane bakan, topunuz gelin ne olacak! Dükkan gezerek oy istiyorsun. Yazık, üzülüyorum. Zor durumda, Allah yardımcısı olsun. Talimat gelmiş ne yapsın, yoksa koltuğundan olacak. Af isteyecek. Üzülüyorum."

MURAT KURUM'A YANIT

Bir gazetecinin "Murat Kurum 5 yılda 65 kilometre metro yapıldığını itiraf etti" şeklindeki sorusuna İmamoğlu, "Herkes bir gün doğru yolu buluyor, bulacak. Yüzde 87'yi tutturdu, 65 kilometreyi hesaplayabildi" cevabını verdi.