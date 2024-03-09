İmamoğlu'ndan "Son seçimim" diyen Erdoğan'a: "Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni..."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik Halk Buluşması'nda yerel seçimlere ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, 31 Mart seçimlerine ilişkin "Benim için bu bir final" diyen Erdoğan'a "Hani birkaç hafta önce efelik yapıyordun? Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni..." şeklinde yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik Halk Buluşması'na katıldı.

Burada konuşan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı milletini tehdit etti. 'Oy vermezseniz hizmet gelmez, doğalgaz gelmez' dedi, doğru mu? Ama bakın şimdi ağlamaklı oldu, duygusallaştı. Ne demiştim ben size? Sizi tehdit ediyor çünkü sizden korkuyor demiştim. Dün ne dedi? Lütfen diyor. Bu benim son seçimim diyor bak bak bak... Hani birkaç hafta önce efelik yapıyordun? Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni..." ifadelerini kullandı.

"BU BENİM İÇİN BİR FİNAL"

Erdoğan geçen günlerde yaptığı konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerinin kendisi adına son seçim olacağını söylemişti. Erdoğan, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti.

"SENİ GİDİ SENİ"

İmamoğlu, Erdoğan'ın açıklamasına yanıt verdi ve şunları söyledi: "Hemen her yerde bir panik başladı, tutuştular. O kadar korktular ki daha önce bir hafta boyunca Sayın Cumhurbaşkanı milletini tehdit etti. Oy vermezseniz hizmet gelmez, doğal gaz gelmez dedi doğru mu? Ama bakın şimdi ağlamaklı oldu, duygusallaştı. Ne demiştim ben size? Sizi tehdit ediyor çünkü sizden korkuyor demiştim. Dün ne dedi? Lütfen diyor. Bu benim son seçimim diyor bak bak bak... Hani birkaç hafta önce efelik yapıyordun? Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni... Ya bu millet daha yeni size Cumhurbaşkanı olmanız için oy vermedi mi, daha 4 yılınız yok mu? Bu belediye başkanı seçimi, İstanbul seçimi. Rakibimiz kim biz karıştırmaya başladık. İşte milletin iradesi böyle hizaya sokar kardeşim."