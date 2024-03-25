İmamoğlu'ndan Yılmaz Büyükerşen'e 'geçmiş olsun' ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da küçük bir operasyon geçiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, küçük bir operasyon geçiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i hastanede ziyaret etti.

Büyükerşen, İstanbul’da başarılı bir operasyon geçirdi. Sağlık durumu iyi olan ve tedavisinin yapıldığı hastanedeki odasında istirahat eden Büyükerşen’e ziyaretler sürüyor. İBB Başkanı İmamoğlu da Büyükerşen’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İmamoğlu, “Kıymetlimiz, sevgili Hoca'mıza şifalar diliyorum. Kendisini çok iyi gördüm. Her zaman bilgisinden ve deneyiminden faydalanacağımız bir büyüğümüz olarak kısa sürede aramızda olacak. Tekrar geçmiş olsun” dedi.

Büyükerşen de ziyareti dolayısıyla İmamoğlu’na teşekkür etti. Ziyaret, görüş alışverişi ile tamamlandı.