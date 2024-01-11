İmamoğlu'ndan 'Yılmaz Büyükerşen' mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden aday gösterilmeyen Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile ilgili, "Eskişehir'e kattıkları, ortaya koyduğu şehircilik vizyonu hepimize örnek olacak. Emeği için gönül dolusu teşekkürler" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen ile ilgili paylaşım yaptı.

İmamoğlu, paylaşımında, "Eskişehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen her zaman bilgisinden ve deneyiminden faydalanacağımız bir büyüğümüz olarak yanımızda olacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Eskişehir'e kattıkları, ortaya koyduğu şehircilik vizyonu hepimize örnek olacak. Emeği için gönül dolusu teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen her zaman bilgisinden ve deneyiminden faydalanacağımız bir büyüğümüz olarak yanımızda olacak. Eskişehir'e kattıkları, ortaya koyduğu şehircilik vizyonu hepimize örnek olacak. Emeği için gönül dolusu teşekkürler. pic.twitter.com/ReYjDCrvEO — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 11, 2024

CHP'de Eskirşehir Belediye Başkanlığı için Yılmaz Büyükerşen yeniden aday gösterilmemişti.

Büyükerşen'in yerine Eskişehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce aday olarak açıklanmıştı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi'nin aldığı karar hakkında şunları söylemişti:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e büyük hizmetler verdi. Eskişehir'e büyük katkı koydu ve Eskişehir'in bir marka şehri olması konusunda çok büyük hizmetleri oldu. Bugün Parti Meclisimizin almış olduğu kararla bu görevi, bu bayrağı belediye başkan adayımız olarak Sayın Ayşe Ünlüce'ye devrediyor. Ayşe Ünlüce'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayımız olduğunu sizlerle paylaşıyorum."