İmamoğlu'ndan YSK'ye eleştiri: Süreci yönetemediler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütün bakanların İstanbul'da Murat Kurum için seçim kampanyası yürütmesini eleştirerek YSK'ye tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, bütün bakanların İstanbul'a gelerek AKP'nin adayı Murat Kurum'u destek vermesini eleştirdi.

NOW TV'de açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) eleştierek sürecin yönetilemediğini söyledi. İmamoğlu, "YSK izliyor, bunların YSK'yi ilgilendiren hakları var" dedi.

TRT'YE TEPKİ

TRT'yi de eleştiren Ekrem İmamoğlu, "TRT'de 5 yılda Ekrem İmamoğlu için arşiv araştırması yapın. Kötüleyici, karalayıcı olmayan haber bulamazlar. Bu nasıl yayıncılık" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, iktidar için "Bu seçim farklı seçim çünkü İstanbul'u malları olarak görüyorlar. Bakanlık her metroyu sahipleniyor. Herhalde Sayın Kurum'u oraya güvenlik şefi olarak atayacaklar" dedi.

Murat Kurum'un 'Ancak köfteci olur' sözlerini tekrar gündeme taşıyan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Hamallık da yaptım, köfte de sattım, kasada da durdum. Trabzon'a gidip Akçaabat köftesi yapmayı öğrendim. 'Azıcık esnaf ol' derler. Keşke İstanbul'da esnaflığın ne kadar önemli olduğunu öğrense. 21 yaşında İstanbul'un ilk Akçaabat köftecisini açtım. Esnaflık bazen öğretmenlik, bilim insanı kadar önemlidir. Abidir, abladır."

İlçe adaylarının tamamının özgeçmişine hakim olduğunu da belirten İmamoğlu, "39 ilçe adayımıza gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız oy verebilir. 39 ilçede meclis üyelerimize ve tabii ki Ekrem İmamoğlu'na da oy istiyoruz" dedi.

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