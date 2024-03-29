İmamoğlu'ndan yurttaşlara çağrı: Bir oy bana, bir oy meclis üyesi arkadaşıma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için yurttaşlara seslenerek, "31 Mart'ta desteklediğiniz parti hangisi olursa olsun bir oy bana, bir oy belediye meclisindeki arkadaşlarıma istiyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için yurttaşlara çağrıda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Sevgili İstanbullular, Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini bir kez daha kazanacağız. Sandık başına gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyup düşünmenizi istiyorum" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Son 5 yılda gördük ki biz 16 milyon için ne kadar çok hizmet götürmeye çalışırsak çalışalım, İBB Meclisi'nde bize akla hayale gelmez engeller çıkarıyorlar. Bunu da İstanbul'dan değil, Ankara'dan gelen emirlerle yapıyorlar."

BELEDİYE MECLİSİ İÇİN ÇAĞRI

"Onca ayak oyununa rağmen geçen 5 yılda bizden önceki yönetimlerin kullandığı bütçenin ancak yarısını kullanıp onların iki katı iş yapmışız" diyen İmamoğlu, şunları ifade etti:

"O yüzden diyoruz; israfı bitirdik, hizmeti ve metroları getirdik diye. Bu seçimde Büyükşehir Meclisi'nde çoğunluğu ele alırsak halkımıza ve şehrimize çok daha güçlü sahip çıkar, çok daha fazla hizmet üretiriz. O yüzden 31 Mart'ta desteklediğiniz parti hangisi olursa olsun bir oy bana, bir oy belediye meclisindeki arkadaşlarıma istiyorum. Bize destek olun ki İstanbul'da hizmet üstüne hizmet getirelim. Milletimizin derdine derman olalım. Göreceksiniz, başaracağız."

İmamoğlu ayrıca paylaşımına şu notu düştü: "Bir oy bana, bir oy meclis üyesi arkadaşıma. Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi’ne verdiğiniz her oy; daha çok metro, daha çok kreş, daha çok yeşil alan, daha çok burs, daha çok sosyal destek, daha çok meydan, daha çok altyapı yatırımı, daha çok restorasyon… demek."