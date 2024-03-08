İmamoğlu: "Partizanlık değil belediyecilik yapıyoruz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da konuştu. "Partizanlık değil belediyecilik yapıyoruz" diyen İmamoğlu, sandıktan güçlü bir destek almaları halinde İstanbul'un 'israf, ihmal ve ihanet dönemine' tekrar dönmeyeceğini söyledi.

İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi açılış töreninde konuştu.

"Bu ülkenin başına gelen bütün kötülükler ayrımcılıktan ve particilikten olmuştur" diyen İmamoğlu, "Partizanlık değil belediyecilik yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Hiçbir yurttaşı hizmet almak için CHP'ye üye olmaya zorlamadıklarını vurgulayan İmamoğlu, '16 milyon İstanbullunun emrinde, bir avuç insanın karşısında olduğunu' söyledi.

"KİMSEYE ETNİK KÖKENİNİ, İNANCINI SORMAYIZ"

İmamoğlu, "Hayatlarına dokunduğumuz 19 bin Gaziosmanpaşalı çocuğumuz var. Bu desteği verirken bir kişiye etnik kökenini, yaşam tarzını, inancını sormayız. Eskiden yapılanı biz yapmayız" dedi.

Derneklere ve vakıflara çalışma dönemini sonlandırdıklarını tekrarlayan İmamoğlu, "Halkın bütçesine asalak gibi yapışanları o bütçeden uzak tutacağız. Sahillere, yeşil alanlara çöreklenenlere, 16 milyon yetki vermez" diye konuştu.

"BÖYLE KÖTÜ ESPRİ GÖRMEDİM"

AKP ve MHP'nin adayı Murat Kurum'u da eleştiren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Acemi aday sahnenin önünde 8 adım atıyor. Böylesi kötü espri, yalan ve iftira duymadım. İstanbul'un 39 ilçesine eşit davrandım. Size ait olanı size teslim ediyoruz. Öyle bir destek verin ki İstanbul bir daha asla ihmal, israf ve ihanet devrine dönmesin. Bundan sonra bu ülkenin bütün yöneticileri halkın taleplerine kulak tıkayarak siyaset yapamayacaklarını bu sandıktan çıkan sonuçlarla anlasınlar."