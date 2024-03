İmamoğlu: Siyaset sporun her alanına müdahale etti

Trabzon'daki olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması hakkında konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Spor partiler ve siyaset üstüdür. Sporu siyasetten tamamen temizleyelim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Olimpik Kent İstanbul Tematik Sunumu'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki olaylı müsabakaya değinerek başlayan İmamoğlu, siyasetin sporun her alanına müdahale ettiğini söyledi. İmamoğlu, "Spor partiler ve siyaset üstüdür. Sporu siyasetten tamamen temizleyelim" diye konuştu.

İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"Ne yazık ki sporda şiddet konusuna değinmek zorundayız. Kardeşlik ve dostluk demektir spor. On yıllardır spor denildiğinde ülkeler aralarındaki savaşlara bile ara vermişler. İnsanoğlunun yetenekleriyle birbirleriyle olan mücadelenin yaratmış olduğunu muhteşem duyguyu zevkle izlemişlerdi. Maalesef ülkemizde siyasi iradenin sporun her noktasına müdahale etme arzusu vardı. Bu nedenle tüm topluma parti, din, dil ve mezhep ayrımı olmaksızın tarifsiz mutluluk anları yaratan bu olgu yerini ülkemizde gerilime bırakmaktadır. Toplumun maddi ve manevi tüm sorunlarını geride bırakarak mutlu olmalarını o muhteşem olgu kutuplaşma aracı olmaktadır. Buradan da bir çağrı yapmak istiyorum; ‘Spor partiler ve siyaset üstüdür kutuplaşmaya gerilime ve şiddete asla izin vermez.’ Yapılan sporların tamamı bir oyundan ibarettir. Konulan kurallar zaten hiçbir olumsuzluğa izin vermez konu sadece kuralların doğru uygulanabilmesidir. Özünde spor demek fairplay demek barış ve kardeşlik demektir. Siyaset kurumları olarak sporda bilgiye birikime ve bilime olan inancı topyekûn artırmak zorundayız. Olimpizm felsefesini sporla ilgili her kurumun olmazsa olmaz anayasası haline getirmeliyiz."

"İLK HEDEFİMİZ AVRUPA OYUNLARI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK"

Konuşmasının devamında, İstanbul'da görevde oldukları beş yıl içerisinde spor alanında hayata geçirdikleri projeler ve yeni dönemdeki hedefleri hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Çocuklara ve gençlere en önemli kentli haklarından biri olan spor hakkını vermek ve İstanbul’u olimpik ve paralimpik sporların kenti yapmak için çok çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, kısa dönemli ilk hedeflerinin Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapmak olduğunu aktardı. İmamoğlu, "Gerekli girişimlerimizi son hızıyla sürdürüyoruz. 2027 Avrupa Oyunları'nın ilk imzasını kısa zaman içinde atacağız ve bunun müjdesini de size vereceğiz" dedi.