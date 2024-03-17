İmamoğlu, 'vaatlerini hatırlamadı' polemiğine yanıt verdi: 3 gündür tepiniyorlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir televizyon yayınında 2019'daki seçim vaatlerinden birine 'hatırlamadığı' yanıtı vermesinin ardından iktidar cephesi tarafından hedef alınmasına yanıt verdi. İmamoğlu, "3 gündür tepiniyorlar bunun üzerinde, eğlenceli açıkçası. Beni 5 yıllık icraatlarımızla eleştiremeyenlerin 'hatılamadın' dedin diye zıp zıp zıplamalarıyla gülmekten kırılıyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş Transfer Merkezi açılışında açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, açıklamasında, "16 milyona hakettiği hizmeti vermek, bu aziz güzel şehrin varlığını korumak, birliğini sağlamak benim boynumun borcu. Bu nedenle bizi bu göreve layık gördüğünüz günden bu yanan elimizden geleni, bu şehrin muhafızı olma duygusuyla ve sorumluluğuyla işimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bizim belediyecilik anlayışımızla başa çıkamayacaklarını görenler, yine her zaman, her seçimden önce alışkın olduğumuz tavırlarıyla türlü türlü hileler, kumpaslar kurmaya çalışıyorlar. Varsın çalışsınlar, bizim ilgi alanımıza girmiyor. Onların ilgi alanı böyle."

"VAATLERİMİN YÜZDE 87'İNİ YAPTIM"

2019'daki seçim vaatlerine dair konuşan İmamoğlu, "2019 seçiminde kocaman bir vaat setim vardı. 3 ayda olağanüstü bir set çalışmıştık. Bu kadar detaylı bir oran vermeyecektim ama artık veriyorum. Yüzde 87'sini bu 5 yıla sığdırmanın gururunu yaşıyorum. Yüzde 87 önemli bir başarı. Nadiren doğru konuşan rakibim bile bu hakkı teslim etti. Yıllar geçecek, yüzde 87 ile anılacak, bu seçimden bir tek o kalacak. Allah var o 'Yüzde 87 yaptı' dedi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"VAATLERİNİ HATIRLAMADI" CEVABI

Bir televizyon yayınında 2019'daki seçim vaatlerinden birine 'hatırlamadığı' yanıtı vermesinin ardından iktidar cephesi tarafından hedef alınan İmamoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Televizyonlara katılıyorum, 200 sayfalık vaat setinden bir tanesini, sosyal tesislerde haftada bir gün şu yapılacak demiştik, canlı yayınlarda bana soruyorlar, birileri gibi yaptık deyip geçiştiren bir ruh halim yok. Çünkü sonradan zaten yapıp yapmadığımı bilmiyorum, hatırlamayabilir. Rakiplerime benzemem, hatırlamıyorum, kontrol edip size bilgi vereyim. Gayet insani ve doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum.

Onlara öyle bir etki bıraktım ki, her şeyi hatırladığımda şok oluyorlar ya İmamoğlu bunları niye hatırlamıyor diye vahlanıyorlar. Gençlerin deyişi var ya 'Ben şok!' 3 gündür tepiniyorlar bunun üzerinde, eğlenceli açıkçası. İmamoğlu kızıyor zannediyorlar, kızmıyorum. Onlara bakıp eğleniyor ve mutlu oluyorum. Beni 5 yıllık icraatlarımızla eleştiremeyenlerin 'hatılamadın' dedin diye zıp zıp zıplamalarıyla gülmekten kırılıyorum. Ne mutlu bana!"