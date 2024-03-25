İmamoğlu yanıtladı: Başka bir siyasetçiyle yaşadığı en ilginç olay...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Başka bir siyasi ile yaşadığı en ilginç olay nedir?" sorusuna, "Sarayda misafir edildiğimizde sandalyenin kırılması olayı, ne diyeyim. Sanırım ondan sonra beni bir daha davet etmeme ile ilgili kararının altında bu mahcubiyet mi yatıyor acaba?" cevabını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mynet'in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Partiniz İstanbul'da, 2019 seçimlerinde alamadığı ilçe belediyelerinden hangilerini kazanır? Sürpriz bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

İmamoğlu, "Sürpriz demeyeyim ama çok var. Yani gerçekten o sürpriz duygusunu çokça ilçemizde insanlarımız yaşayacak, hissediyorum bunu. Gönülden hissediyorum. O değişimi insanlar istiyor ve gerçekten iyi, karakterli, özenli adaylarımız her ilçemizde var. Çokça sürprizimizin olacağını düşünüyorum. İsim vermem yanlış olur" ifadelerini kullandı.

"SANDALYEM KIRILMIŞTI"

"Başka bir siyasi ile yaşadığı en ilginç olay" sorulan İmamoğlu, " Açıkçası bu dönem içerisinde herhalde sarayda misafir edildiğimizde sandalyenin kırılması olayı, ne diyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın misafir ettiği ortamda sandalyem kırılmıştı ya da nasıl kırıldı bilmiyorum o kadar sandalyede, bilemiyorum. Sanırım ondan sonra beni bir daha davet etmeme ile ilgili kararının altında bu mahcubiyet mi yatıyor acaba?" cevabını verdi.

Erdoğan 2019 yılında Beştepe'de 29 belediye başkanıyla bir araya gelmiş, görüşmede İmamoğlu’nun oturduğu sandalyenin ayağı kırılmıştı.