İmamoğlu, Yeni Şafak'ın 'Kılıçdaroğlu' haberine tepki gösterdi: Bizim aramızı bozamazlar

Yandaş Yeni Şafak, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'CHP’yi İmamoğlu’na kaptırmayın, direnin, partiyi ANAP’laştırmak istiyor' dediğini iddia etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu iddiaya ilişkin, "Mesnetsiz, kaynaksız, kaynağı belirtilmeyen haberler. Bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar" tepkisini gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ’ın Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında yıkılan İş Bankası Mensupları Sitesi’nin İncirli Parseline ziyarette bulundu.

Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, yandaş Yeni Şafak'ın haberine tepki gösterdi.

Yeni Şafak söz konusu haberinde "Oğuz Kaan Salıcı’nın listesinden Parti Meclisi'ne giren isimlerin Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği ve Kılıçdaroğlu’nun bu isimlere 'CHP’yi İmamoğlu’na kaptırmayın, direnin, partiyi ANAP’laştırmak istiyor' dediği" öne sürüldü.

Söz konusu iddianın sorulduğu İmamoğlu, "Ben gazete kupürünü ister istemez basın özetinde gördüm. Öncelikle benim çok referans aldığım bir gazete değil. Niye referans alınamaz, düşünün ki baba-oğlu ilişkisi diye tarifleyen sayın önceki dönem genel başkanımızın beni CHP’nin en tarihi, en önemli kurultayında kurultay başkanı teklifini yaparak beni davet eden sayın genel başkanımızın böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz? Mümkün bile görmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Mesnetsiz, kaynaksız, kaynağı belirtilmeyen haberler" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar. Kaldı ki CHP'nin 15 yıllık üyesiyim, ilçe başkanlığını yapmış, ilçe belediye başkanlığını kazanmış, iki kez de İBB seçimi kazanmış, biraz ukalaca olacak ama seçim kaybetmeyen bir üyesiyim. Kimse benim CHP'liliğimi tartışmaya açamaz.