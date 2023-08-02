İmamoğlu’na adaylık tavsiyesi

CHP’nin önemli isimlerinden Karayalçın İmamoğlu’yla yediği yemeğin ardından konuştu. İmamoğlu’nun İBB adayı olması gerektiğine yönelik düşüncesini yineleyen Karayalçın bu durumu "kader kilitlemesi" olarak niteledi.

Hüseyin ŞİMŞEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği şenliğe davet edilen eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen, burada Ekrem İmamoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. İmamoğlu ile CHP’de yaşanan sorunları görüştükleri öğrenilen eski genel başkanların, İmamoğlu’nun yeniden belediye başkanı adayı olması yönünde görüş bildirdikleri, İmamoğlu’nun ise olumsuz bir değerlendirme yapmadığı öğrenildi.

İmamoğlu ile gerçekleştirilen görüşme hakkında BirGün’e konuşan Murat Karayalçın, “Her CHP’linin yapması gereken şeyi yaparak CHP’nin sorunlarını ele aldığımız bir görüşme oldu” dedi. İmamoğlu’nun belediye başkanı adayı olmasını gerekli gördüğünü bildiren Karayalçın, “Ben buna ‘kader kilitlenmesi’ diyorum. Yani hem Ekrem Bey’in adaylığı konusunda hem de CHP’nin Ekrem Bey’i aday gösterme konusunda eli mahkum. Bu durum kilitlenmiştir. Bunu kendisine de ilettim. Yeniden aday olmaya mecburdur. Partide öyle bir hava var ki sanki bu işler bittiğinde seçimi çok rahat kazanacağız. Halbuki tam tersi. Çok ciddi zorluklarla karşı karşıyayız. Yeni kentsel planlamalar oluşturulmalı. Ciddi bir emek sarf etmeli ve bu duyurulmalı” diye konuştu.

Öte yandan 10Haber’e yaptığı açıklamada CHP Genel Merkezi’ni de eleştiren Karayalçın ise şunları dedi: "Adayları genel merkez belirliyor. Siyaseti genel merkez belirliyor. Bunun adı oligarşidir. CHP’de şu an bir oligarşi var. Ben bu süreçte fikir açıklayan tartışmaya katılan herkesi destekliyorum. Bu tartışmalarda 4 şeye dikkat etmeliyiz. Partinin bütünlüğünü korumak, başta genel başkan olmak üzere herkesin saygınlığını korumak, açık olmak ve parti hukukuna uymak. Genel Başkan yenileşme diyor, Ekrem bey değişim diyor. Ben de dönüşüm diyorum."

ZOOM’DAN SONRAKİ İLK MYK

CHP’de değişim isteyen ekibin zoom toplantısının kamuoyuna sızdırılmasının ardından ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi. MYK toplantısının ana gündem maddeleri, kurultay takvimi, ekonomide yaşanan son gelişmeler, hayat pahalılığı ve Akbelen direnişi oldu. Değişim isteyen ekipte yer alan CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın da katıldığı toplantıda, zoom görüşmesi hakkında değerlendirme yapılmadığı bildirildi. MYK gündemi hakkında konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, artan ekonomik yüklere dikkati çekti. Yandaşların da pahalılığa karşı AKP’ye isyan ettiğini bildiren Öztrak, “Trolleri bile, ‘Faturayı bize çıkarma’ diyerek doğrudan Erdoğan’a çatıyor” dedi. “Bilseydim Kılıçdaroğlu’na oy verirdim” diyenlerin sayısının arttığını da iddia eden Öztrak, açıklamasında şunları söyledi: “Örgütlerimizi yenileme süreci de hızla ilerliyor. İl kongrelerimizin ardından Parti Meclisi’mizin uygun gördüğü en kısa sürede tüzüğümüzü ve parti programımızı da yenileyecek Kurultayımızı toplayacağız. Bir yandan da yerel yönetim seçimleri için çalışıyoruz. En iyi, en uygun, yöre halkının içine sinecek belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları hızla ilerliyor.”