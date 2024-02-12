İmamoğlu’na taşlı saldırı davası: Eksik bilirkişi raporu bile sanıkları yalanladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum’da yapılan taşlı saldırıya ilişkin 28 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi. Üçüncü duruşmada hazır edilebilen bilirkişi raporunda, sanıkların iddia ettikleri gibi kozalak, erik ya da akide şekeri değil, kaldırım taşlarını sökerek küfürler eşliğinde attıkları belirtildi. İmamoğlu'nun avukatları hazırlanan bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu belirterek ek rapor hazırlanmasını talep etti. Raporda, taşların hangi grup tarafından atıldığının belirtilmediğinin altını çizen avukatlar, mahkemenin görevsizlik kararı vermesi talebini de tekrarladı. Duruşma 29 Nisan’a ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 7 Mayıs 2023’te Erzurum'da gerçekleştirdiği 'Halk Buluşması' sırasında uğradığı taşlı saldırıyla ilgili Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya bugün üçüncü duruşmayla devam edildi

Savcılık, olaylar sırasında yaralanan 5 mağdur için ek dava açtı. Bu nedenle mahkeme, sanıkların ek savunmasını aldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar daha önceki savunmalarını tekrarladı.

Hakkında yaralamadan dolayı yeni dava açılan sanık Furkan K. savunmasında, “Olay günü 3 arkadaş Cumhuriyet Caddesi'nde geziyorduk. Onlar hakkında da dava açıldı. Bir anda kendimizi olayların içinde bulduk. Bize doğru taşlar atıldı, küfürler edildi. Bu duruma sinirlenince biz de yerdeki kozalakları onlara attık. Biz taş ve slogan atmadık. Bilinçli olarak mitinge katılmadık. Gezme amaçlı oradan geçiyorduk. Herhangi birinin yönlendirmesiyle oraya gitmedik. Kimseye yaralama amaçlı bir şey atmadık” dedi.

Saldırganlar aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

"7 DAKİKA BOYUNCA TAŞ ATILDI"

Üçüncü duruşmaya ancak yetiştirilen bilirkişi raporuna göre ise sanıkların ifadelerinde belirtikleri gibi "kozalak, akide şekeri, erik, çiçek" değil, kaldırım taşlarını sökerek attıkları ve küfür ettikleri tespit edildi.

Bilirkişinin hazırladığı rapor, adli emanette kayıtlı olaya ilişkin toplam 16 adet video kaydı ve 7 adet fotoğrafın incelenmesinden oluşuyor. Uzman bilirkişi tarafından hazırlanan 48 sayfalık raporda, görüntülerde bulunan şahısların, “Allahu Ekber” diye bağırarak, İmamoğlu'nun bulunduğu araca saldırdıklarının tespit edildiği belirtiliyor.

Bilirkişi raporunda 'İlk olarak azınlık grup tarafından taş vb. cisimlerin atılması' isimli yaklaşık 3 dakikalık video kaydının incelenmesinde, “Öncelikle havuzda bulunan grubun taş atması ve sonrasında taş atılan grubun da atılan taşları alarak geri fırlattıkları tespit edilmiştir. Görüntü kaydının kaydedildiği yaklaşık 7 dakikalık süre boyunca taş atıldığı tespit edilmiştir. TOMA aracının miting aracının yanına gelerek atılan taşları engellemeye çalıştığı atılan taşların insanlara isabet ettiği, miting aracına ve TOMA aracına isabet ettiği tespit edilmiştir. Video kaydına ilişkin tüm detaylar görüntülenmiş, atılan kaldırım taşı/taş vb. cisimler işaretlenerek gösterilmiştir” deniliyor.

Aynı raporda, bir kişinin attığı taşın ise İmamoğlu'nun bulunduğu otobüsün üzerine gelerek üzerine gelerek korumalar tarafından tutulan şemsiyeye çarparak yere düştüğünün belirlendiği de vurgulanıyor. Raporda, 'Muhtemel konuşma başlamadan önce atılan taşlar' isimli 41 saniyelik video kaydına ilişkin görüntülerde, bazı şahısların, alana kaldırım taşı attığının görüldüğü de belirtiliyor.

Taşlı saldırıda, İmamoğlu'nun otobüsünün camları kırılmıştı.

OTOBÜS AYRILIRKEN DAHA FAZLA TAŞ ATMIŞLAR

"Görüntülerde bir kısım şahısların yuhalama şeklinde bağırdıkları, ıslık çaldıkları ve küfrettikleri tespit edildi. 'Saldırı 2' isimli 1 dakika 37 saniyelik video kaydına ilişkin görüntülerde ise bazı şahısların yerden kaldırım taşlarını sökerek karşı yöne doğru fırlattıkları yer alırken, Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsünden yaptığı konuşma detayına da yer verilen raporda otobüsün alandan ayrılış anına doğru taş atmaların arttığı da tespit edildi. Aynı raporda otobüs arkasından giden otomobillere saldıranlara ait görüntüler de yer aldı."

AVUKATLAR EK RAPOR TALEP ETTİ

İmamoğlu'nun avukatları hazırlanan bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu belirterek ek rapor hazırlanmasını talep etti.

Raporda, taşların hangi grup tarafından atıldığının belirtilmediğinin altını çizen avukatlar, mahkemenin görevsizlik kararı vermesi talebini de tekrarladı.

28 SANIK HAKKINDA 2 YILDAN 9 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 29 Nisan 2024 tarihine erteledi.

Tutuksuz olarak toplam 28 kişinin yargılandığı davada savcı, sanıklar hakkında 'silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istiyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Barış S, Cengiz E, Şenol Ç, Abdulhakim U. ve Murat A. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, Ahmet K, Doğukan K, Enes Y, Emrah T, Abdullah A, Dursun P, Ferdi S, Furkan K, Muhammed Haktan S, Muhammet Emin Ö, Oğuzhan U, Osman K, Ömür K, Serhat K, Serhat M, Soner H, Vefa Ö, Yakup Emre A. Muhammed Ç, Muhammed K, Muhammed Akif K ve Yunus Emre D. hakkında ise "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ile "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.