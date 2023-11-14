İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında mahkemeden karar: Katılma talebi kabul edildi

Seçim öncesinde Erzurum mitinginde CHP'lilerle birlikte taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı İmamoğlu'nun 28 sanığın yargılandığı davaya katılma talebi 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Seçimi sürecindeki Erzurum mitingine yönelik taşlı saldırıya ilişkin devam eden davada yeni gelişme yaşandı.

Gazete Duvar'dan Emrullah Bayrak'ın haberine göre, taşlı saldırıya ilişkin 28 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, dün Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. 28 sanık hakkındaki adli kontrol kararını kaldıran mahkeme, yeni kararlarını da açıkladı.

Mahkeme heyeti, müştekiler Senanur Polat, Mustafa Akın Murat Ongun, Onur Günal, Ekrem İmamoğlu ve Suat Dülger'in dava konusu suçlardan zarar görme ihtimali gözetilerek CMK'nın 237 ve devamı maddeleri uyarınca ayrı ayrı kamu davasına katılmalarına karar verdi.

Ayrıca avukatının talebi doğrultusunda İmamoğlu'nun mahkemede dinlenmesinden de vazgeçildi.

BİLİRKİŞİ, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEYİP RAPOR HAZIRLAYACAK

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, adli emanette kayıtlı olaya ilişkin kamera görüntü cdlerinin uzman bir bilirkişiye gönderilerek görüntülerle ilgili ayrıntılı çözüm yapılıp rapor hazırlanmasını istedi.

Sanıklar Murat Aktaş, Şenol Çelik, Furkan Kılıç ve Muhammed Çelik'in yapılan tebligata rağmen ifade vermeye gelmediklerinden bir sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine karar verildi. Ayrıca bu sanıklara SMS gönderilecek.

Mahkemede ifade vermeye gelmeyen müştekiler, bir sonraki duruşmaya da gelmemeleri halinde dinlenmelerinden vazgeçilecek.

Duruşma 25 Aralık'a ertelenmişti.