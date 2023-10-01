İmamoğlu’ndan Bilal Erdoğan’a yanıt: Git işine diyeceğim, işi de yok ki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini “İstanbul iyi yönetilmedi. Bu adam yan gelip yattı” diye eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a verdiği yanıtta "Bu sözü kim söyler? Bu sözü 40 yaşını geçmiş, hâlâ baba eline bakan, işsiz güçsüz biri söyler. ‘Gitsin, işine baksın’ diyeceğim ama işi de yok ki" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini “İstanbul iyi yönetilmedi. Bu adam yan gelip yattı” diye eleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yanıt verdi.

İmamoğlu, “Bu sözü kim söyler? Bu sözü 40 yaşını geçmiş, hâlâ baba eline bakan, işsiz güçsüz biri söyler. ‘Gitsin, işine baksın' diyeceğim ama işi de yok ki” ifadelerini kullandı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan İmamoğlu, İBB'den Bilal Erdoğan'a bağlı vakıflara aktarılan kaynakların kesildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yönettiği bir kısım vakıf ve kuruluşların arka bahçesiydi İBB. Şimdi o yok. Yurtlar yok. Hatta içini yap, vakfına ver, o da işletsin, o da yok. Merkezler, binalar yok. Artık ne varsa İBB'de, 16 milyon İstanbullu kullanıyor. O yüzden böyle bir karakteri ve anlayışı ortaya koyan bir şahsı ciddiye almıyorum."

Bilal Erdoğan'ın anlamsız bir itibar gördüğünü vurgulayan İBB Başkanı İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben bunu yaşadım, gördüm. Hatta hakkımda suç duyurusunda da bulundu. Konya'da bir camide Cuma namazında onun ismiyle cumanın bekletildiğini söylemiştim televizyonda. O benimle aynı camide olmadığını söyledi. Ben Beylikdüzü Belediye Başkanıydım, 2018'de. Orada olduğumu nereden bilecek Allah aşkına.O cami 30-40 dakikaya yakın bekletildi. Bu anlamsız itibarı gören, bu lafları eder. Yok efendim, ‘Ne zaman başı sıkışsa Bodrum'da çıkıyor' gibi anlamsız lafları söyleyen bir insan, 40 yaşını geçmiş, hâlâ baba eline bakan, onun itibarı ve varlığıyla hayata tutunmaya çalışan, hatta o itibar üzerinden insanları ezmeye, makam tayin etmeye kalkan bir kişinin ortaya koyacağı usul ve üslup.”

“BABASININ MAKAMI, TEK VARLIK SEBEBİ”

Bilal Erdoğan'ın, babasının konum ve makamını kullandığını anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu konuşmayı yapan kim? Bir babanın konum ve makamını kendine tek varlık sebebi olarak bulmuş ve öyle yaşamış insan. Siyaseti hayatının tek varlık sebebi olarak görmüş bir insandan bahsediyoruz. Bu üzücü. Ben zaten şiddetle baba-oğul, karı-koca siyaset meselesini reddetmişimdir. Hatta birinci ve ikinci derece eğer makam sahibi bir insan varsa, siyaset yapıyorsa bir ailede, asla yanından bile geçmemelidir. Aksi takdirde bütün itibarını kaybediyor. Siyaset ve o makamlar şu anda bu ettiği sözlerle, babasına, ailesine zarar verici sözler. ‘Gitsin, işine baksın' diyeceğim ama işi de yok ki.”