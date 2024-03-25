İmamoğlu’ndan Bilgin’e destek: "1 Nisan’da Kocaeli’de yepyeni bir dönem başlayacak"

İBB Başkanı İmamoğlu, Pendik'teki mitinginde CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin’i sahneye davet ederek, destek verdi: "Atasoy başkanımla 1 Nisan’da Kocaeli’de yepyeni bir dönem başlayacak. Kocaelililere sesleniyorum, bize güç verin, sandıklara da sahip çıkın."

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyası kapsamında Pazar günü Pendik’te yaptığı mitingte CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin’i sahneye davet ederek, birlikte halkı selamladı.

Bilgin’le birlikte sahneden Kocaelililere seslenen İmamoğlu, "İstanbul ve Kocaeli birbirine çok etki edecek iki şehir. Biz de burada kadrolarımızla destek vereceğiz. Atasoy Başkanımla 1 Nisan’da Kocaeli’de yepyeni bir dönem başlayacak. Kocaelililere sesleniyorum, bize güç verin, sandıklara da sahip çıkın. Sevgili Kocaelili hemşehrilerim sizi 1 oya bile sıkıntı gelmemesi için sandıklarda göreve ve mücadele etmeye davet ediyorum. Atasoy Başkanım ekibinize ve size güveniyoruz, devam, yanınızdayız, arkanızdayız” dedi.

"KOCAELİ DEĞİŞİME HAZIR"

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilgin, seçimi kazanacaklarından emin olduğunu söyledi. Halk buluşmaları kapsamında kentin tüm bileşenleri ile bir araya gelen Bilgin, Kocaeli’ni hak ettiği şekilde yöneteceklerini kaydetti.



Halkçı, kalkınma odaklı bir yönetim anlayışını hakim kılacaklarını ifade eden Bilgin, "Marmara’nın en önemli sanayi şehri, kaynaklarının adil ve verimli dağıtılmamasının zararlarını emekçilerin omzuna yeterince yükledi. Artık bu değişecek. Gelecek sosyal, halkçı belediyelerin olacak. Kentlerimize yaptıkları ihanetleri başarı gibi pazarlayan zihniyet, işgal ettiği makamları boşaltıp gidecek. Kocaeli’nin zenginliklerini parlatacak aday; Atasoy Bilgin, sorunları çözecek vizyon ve adanmışlıkla bu kenti güven dolu bir geleceğe hazırlamaya geliyor" dedi.