İmamoğlu’ndan iktidara çağrı: Barajı biz yapalım

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ömerli Barajı’na günde 15 bin metreküp atık su akışına, yaklaşık 500 milyon TL’lik yatırımla son veren projenin açılış töreninde konuştu.

İktidar kanadının 10 yıl önce, “İstanbul 2071 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamayacak” diyerek yapımına başladığı ve seçim dönemlerine siyasi malzeme yaptığı Melen Barajı’nı bitiremediğini hatırlatan İmamoğlu, “Melen Barajı gibi, Kanal İstanbul konusunda da cümle kuramıyorlar. İkisi, hafızalarda yok sanki. Yani mesela çıkıp şunu da diyemiyorlar: ‘Melen Barajı'nı yapamadık ey halkımız, özür dileriz. Kötü bir mühendislik ürettik ve bu iş olmadı’ diyemiyorlar. Ya da ‘Bunu şöyle çözeceğiz’ diyemiyorlar. Bırakın Melen Barajı'nı; elinize yüzünüze bulaştırdınız. O işi biz ele alalım ve Melen Barajı'nı biz yapalım” ifadelerini kullandı.

“İstanbul'un bütün bu konularıyla, bütün bu sorunlarıyla ilgili bizim neyi, nasıl yaptığımıza bakın; bir de ellerinde devlet yetkisiyle, onların neyi, nasıl yapmadığına da bir bakın” diyen İmamoğlu, “Sadece bizden önceki dönemle ilgili değil, bugün ellerinde bulunan olanaklarla neyi, nasıl yapmadıklarına, hatta engellediklerine de bir bakın. Aradaki fark, bu kadar büyük. Bu tam bir zihniyet farkıdır. Bu bir iş tutma biçimi değil sadece, bir zihniyet farkı. Arada ne kadar büyük yetenek ve enerji farkı var; buradan bile ölçebilirsiniz: Ne kadar büyük bir ahlak ve ciddiyet farkı var, buradan görebilirsiniz. İşte onun için her konuda, ben diyorum ki meseleye şöyle bakın: İsrafçılar ve icraatçılar olarak bakın. Biz, icraatçıyız. Bu büyük bir fark. O bakımdan halkımız bu farkı görüyor, bize yöneliyor. İsrafçılar da bu durumun farkında; için İstanbullularla İstanbul'u konuşmamak için ellerinden geleni yapıyorlar” şeklinde konuştu.