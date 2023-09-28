İmamoğlu’ndan İstanbul için yağış uyarısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli yağışlara ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "İBB ekipleri sahada görev yapıyor, İstanbul'da etkili olan yağış pazartesi gününe kadar devam edecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da, özellikle Arnavutköy ilçesinde etkili olan yağışlar ve sonrasında yaşanan bazı su baskınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eyüpsultan’daki İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) kameraların karşısına geçen İmamoğlu, kamuoyuyla şu bilgileri paylaştı:

“BU GECE DE SABAHA KADAR GEÇİŞLER OLABİLİR”

“Önceki yağışta da söylediği gibi, normal yağışların ötesinde, anlık geçişlerde yoğun yağış düşüşleri etkileyecek gibi gözüküyor, demiştim. Şimdi bugün de benzer bir durumu yaşıyoruz. Bir çarpıcı örnek vermem gerekirse, yine Arnavutköy civarına çok yoğun bir yağış düştü. Geçen, ‘çok yoğun’ diye tariflediğimiz 2 saatte 125 kiloya yakın yağışın, bu sefer 2 saatte 200 kiloyu aşan bir orana yükselmesi, aslında yağışın belli bölgelere ne kadar yoğun düştüğünün bir göstergesi. Silivri, Çatalca, Sancaktepe, Eyüpsultan, tabii ki Başakşehir'i etkileyen yağışın devamı var. Tüm bu yağış miktarlarıyla, İstanbul'un Avrupa yakasında etkili bir süreci yaşadık. Şu anda durağan bir süreç var. Yoğunluk biraz azalmış gözüküyor. Arkadaşlarımın bana vermiş olduğu bilgilere göre, pazartesiye kadar yağışlar İstanbul'da etkisini sürdürecek ama bu denli etkili olmasa da anlık geçişler beklenmekte. Yine uzman arkadaşlarımızın ifadesiyle, bu gece de sabaha kadar geçişler olabilir ve bu konuda vatandaşlarımızı yine uyarıyoruz. Daha önce uyardığımız gibi, bu akşam da böyle bir süreç bekleniyor. Buna benzer geçişleri, cumartesi geceyi pazara bağlayan zaman dilimi içerisinde, pazar sabahına kadar yaşayabileceğimiz noktasında uyarıları var arkadaşlarımın.”

“İBB’NİN ALTYAPI ÇALIŞMASI YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR”

“Elbette uzun zamandır kuraklık yaşayan şehrimizin yağışlarla buluşması, büyük temennimiz. Fakat iklim değişikliğinin ortaya koyduğu bu şekildeki yağışların da kent yaşamını zorladığı bir gerçek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı mücadelesi, yoğun bir şekilde sürüyor. Ama malumunuz, geçen yağışta da ifade ettiğim gibi, ki bir kısım yine ne yazık ki İkitelli Sanayi Bölgesi’nin içinden göllenmelerle ilgili yoğun görüntüler geldi. O bölgedeki bir kısım yatırımların yapılmasıyla ilgili aldığımız kararlar devam edecek. Ama İstanbul’un bu konuda, açık söyleyelim ki, altyapıyla ilgili süreçte çok eksik kalan noktaları olduğu bir gerçek. Dört yıldır, 100’ün üzerinde noktaya dokunmuş altyapı çalışmalarımız var. Bazen dere yataklarında, bazen atık su ve yağmur suyu kanallarının ayrıştırılarak dengeli bir altyapı sürecinin yağışlarda, karda ve diğer ortamlarda dengeli bir altyapının çalışmasını sağlayıcı projeler geliştirdik. Bir bölümü bitti ve bölümü devam ediyor.”

“SAHADA 3.430 PERSONELİMİZ VAR, 1.658 ARACIMIZLA BERABER MÜDAHALELER YAPIYORUZ”

“Bugün itibariyle sahada 3.430 personelimiz var. 1.658 aracımızla beraber müdahaleler yapıyoruz. Arkadaşlarımız, yoğun bir biçimde ihbarlara yönelik sahada aksiyon alıyorlar. Şu ana kadar ciddi sayıda müdahalemiz söz konusu. Ama şu an İstanbul'da, o anlık birikmelerin yarattığı sorunların hızlıca geçiştirildiği görünüyor. Çok fazla şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok. Birkaç noktada ihbarla arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bir bölgede, Arnavutköy'de, bir ihbarla ilgili şu anda itfaiye ekibimiz, mahsur kalan 7-8 arkadaşımızın bir fabrikada desteğini sağlamaya gayret ediyorlar. Onun dışında şu an itibariyle, vatandaşlarımızın bir kısım sel baskınları ve su baskınlarının ötesinde daha ileri seviyede bizi üzecek herhangi bir kötü haber almadık. Umut ederiz ki, bu akşam yine tedbirleri en üst seviyede tutarak, -özellikle motosiklet gibi araçları gördüm- yağış esnasında hareket etmemelerini ve bu konuda tedbirli davranmalarını özellikle ifade etmek isterim.”

“YAĞMURUN SADECE BEREKET OLDUĞU BİR AKŞAM DİLİYORUM”

“Bu saat itibariyle, bu konuda alınacak bir tedbirin kurum, kuruluşlar ya da bireysel inisiyatifle sağlıklı olacağını düşünüyorum. Birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da afetle ilgili süreçlerde valiliğimiz olsun, diğer kamu kurum kuruluşlarıyla olsun, sürekli iletişim halinde ve dayanışma içerisinde müdahalelerimizi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu akşam tedbirli olmaya lütfen devam ediyoruz. Geçişler söz konusu olması muhtemel. Yarın itibariyle yağışlar pazartesiye kadar sürecek. Buna benzer yoğun geçişlerin cumartesiyi pazara bağlayan zaman dilimi içerisinde yaşanmasını bekliyoruz. Yağışların sadece bize barajlarımızı dolduran ve bereketiyle toprakları doyuran kavramlarıyla olmasını dileriz. İklim değişikliği ve dünyada yağışın, rüzgarın, bazen fırtınanın ya da kar yağışının artık biçim değiştirdiği ve hayatı o esnada çok etkilediği bir gerçek. Biz de kentler olarak hem iklim değişikliğiyle mücadelede tedbir alan kurumlar olmak zorundayız hem de bu tür anlara hazırlıklı bir ekipman ve ekiple hazır olmalıyız. Bu anlamda tekrar söyleyeyim; 3.500’e yakın çalışma arkadaşım, 1.658 aracımız, sahada sizlerin hizmetindedir. Elbette buna ilave ilçe belediyelerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları kendi sahalarında ve ilgili alanlarında da hizmetlerini sürdürüyor. Milletimizi Allah korusun. Yağmurun sadece bereket olduğu bir akşam diliyorum hepinize.”