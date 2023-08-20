İmamoğlu’ndan kuraklık uyarısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un önümüzdeki haftayı da yağışsız geçireceğini belirterek kuraklık uyarısı yaptı.

İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 32’ye kadar geriledi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kuraklık uyarısı yaptı.

X (Twitter) hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, İstanbulluları su kullanımında dikkatli olmaya çağırdı.

İmamoğlu, “AKOM verilerine göre İstanbulumuzda önümüzdeki hafta da yağışsız geçecek. Tüm vatandaşlarımızı su kullanımında çok daha dikkatli ve tasarruflu olmaya davet ediyorum. Kuraklık tehlikesi kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor” diye yazdı.

AKOM verilerine göre İstanbulumuzda önümüzdeki hafta da yağışsız geçecek. Tüm vatandaşlarımızı su kullanımında çok daha dikkatli ve tasarruflu olmaya davet ediyorum. Kuraklık tehlikesi kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor. pic.twitter.com/3O5hhQkwwG — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 20, 2023

BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 olarak ölçüldü.

İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Barajında geçen sene bugün 68.13 olan su seviyesi, bugün itibariyle 12.02 seviyelerine kadar geriledi. Alibeyköy Barajında ise geçen yıl bugün 39.41 olan su seviyesi, bugün 14.96’yı gördü.

Barajlardan gelen görüntülerde geçmişte su olan yerlerde koyunların otladığı görüldü. Suların çekildiği yerlerde toprağın çatladığı ve çevredeki plastik atıklar gün yüzüne çıktı.