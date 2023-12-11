İmamoğlu’ndan ‘yaz saati’ tepkisi: Kararı alan ortada yok…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde hayata geçen yaz saati uygulamasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu anlamsız yaz saati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kalıcı yaz saati uygulamasının Berat Albayrak döneminde hayata geçirildiğine atıfta bulunarak, tepki gösterdi.

"Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok…” diyen İBB Başkanı, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) paylaşımda bulundu.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok... Bu anlamsız #YazSaati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor. ARTIK VAZGEÇİN BU UYGULAMADAN!"

Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok...



Bu anlamsız #YazSaati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor. ARTIK VAZGEÇİN BU UYGULAMADAN! — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 11, 2023

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YAZ SAATİ UYGULAMASI

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. “İleri saat” uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi.

Kış aylarında çocukların okula gittiği erken saatlerde havanın hala karanlık olması nedeniyle tepki çeken uygulama, aradan geçen yıllara rağmen değiştirilmiyor. Veliler, çocuklarının karanlıkta okula gittiği için güvenliklerinden endişe ettiklerini söylerken, işe giden vatandaşlar da sık sık karanlıkta işe gidip karanlıkta eve dönmek istemediklerini belirtiyor.