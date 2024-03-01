İmamoğlu’nun öngörüsü tuttu: Murat Kurum’dan ‘Yayına çıkar mısınız’ sorusuna yanıt

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’uyla canlı yayına çıkıp çıkmayacağı sorulunca kaçamak yanıt verdi. Kurum, "Ben İstanbul ile ilgili bu konuları konuşmak istiyorum daveti samimi bir davet değil” dedi. İmamoğlu, bu yayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kurum’a davet ya da davetiye deyince bazen çok karmaşık cevaplar verebilir” demişti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş’ta düzenlenen Üreten İstanbul Büyüten Türkiye programında iş, sanat ve spor camiası ile bir araya geldi.

Programın ardından Murat Kurum basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Program sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Kurum, bir basın mensubunun “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir TV programına çıkar mısınız?” sorusuna kaçamak yanıt verdi.

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Bey’in ilk önce İstanbul’u görmesi lazım. İstanbul’u görmeyenlerin bugün İstanbul’u bizimle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değildir. Eğer İstanbul’un sorunları konuşulacaksa, İstanbul konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Ama maalesef karşıdaki anlayış farklı farklı gündemleri geçmiş 5 yılda olduğu gibi bugüne taşımak olduğu için bir senaryo ve o senaryonun peşinden koşmak olduğu için bu çerçevede bakış açısı samimi değil.

İstanbul’un metrosunu konuşacaksak, İstanbul’un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul’un geleceğini, yarınlarını konuşacaksa biz her konuşmaya her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek. Sen İstanbul dışında her işte uğraşacaksın, İstanbul dışında her türlü gündemi takip edeceksin ama İstanbul olduğunda maalesef o durumdan uzak duracaksın.

Sonra da ben İstanbul ile ilgili bu konuları konuşmak istiyorum daveti samimi bir davet değil. Önce İstanbul’u düşündüğünü kendisi bir göstersin. Projeleriyle, duruşuyla, bakışıyla İstanbul’un geleceği adına vatandaşlarımızın bu sorunların çözmek adına bu samimiyeti göstersinler sonra bizi davet etsinler.”

İMAMOĞLU’NDAN DAVET

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda ziyaret etti. Ziyaret sonrası ikili, birlikte açıklama yaparken İmamoğlu, rakibi Murat Kurum ile bir TV programında karşı karşıya gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soruya "evet" yanıtını verdi, Kurum'a gönderme yaptı: "Sayın Kurum’a davet ya da davetiye deyince bazen çok karmaşık cevaplar verebilir ama ben net söyleyeyim."