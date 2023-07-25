İmar affından yararlanmış!

6 Şubat depreminde yıkılan ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı’da yapılan bilirkişi incelemesi, binanın taşıyıcı sistemine sayısız müdahalede bulunulduğunu ortaya koydu. Apartmanda yaşayanların müdahalelere ilişkin şikâyetleri dikkate alınmadı.

BirGün/Ankara

Maraş merkezli depremlerde yıkılan ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı’nda kolonların kesildiği, kirişlere müdahale edildiği, ilave yük getirecek eklemeler yapıldığı ortaya çıktı. Apartmanda yaşayanların mühendislik hizmeti alınmadan yapılan tadilatlara ilişkin şikâyetleri de dikkate alınmadı. Raporda, apartmanın imar affından yararlandığına da dikkat çekildi.

TAŞIYICI SİSTEME MÜDAHALE

TMMOB İnşaat Mühendisleri Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tatlı dün düzenlediği basın toplantısında, apartmanda yaptıkları inceleme sonrası hazırlanan raporu açıkladı. Apartmanda ölen oğlu için yargı sürecini başlatan Nurgül Göksu’nun talebi üzerine hazırlanan raporda, apartmanın yıkılmasına neden olan süreç ayrıntıları ile anlatıldı. İMO’nun birçok olaya benzerliği ve yapılan birçok hataya örnek oluşturabileceğini düşünerek kabul ettiği bildirilen inceleme sonrası hazırlanan raporda, İmar Barışı’ndan yararlanan binanın o dönemde bile mühendislik incelemesine tabi tutulmadığı vurgulandı. Taşıyıcı sistemindeki değişikliklerin apartman yönetimi tarafından şikâyet edilmesine karşın dikkate alınmadığı bildirilen raporda, tadilat ruhsatı alınmadan binanın taşıyıcı sistemine birçok noktada müdahale edildiği belirtildi. Ezgi Apartmanı’nın altında yer alan pastanenin iç mekân videoları incelenerek “Tadilat Ruhsatı” gerektiren birçok müdahalenin yapıldığı görülen incelemenin sonucunda "Kolon kesme, kirişe müdahale, döşemeye müdahale, kapıcı dairesini dükkâna katma, ara duvarları kaldırma, ilave yük getirecek eklemeler (duvar vs.)" tespit edildi. Tatlı ise özetle şunları kaydetti: "Dava dosyasından gördüğümüz üzere zamanında yapılmayan performans analizleri, binanın yıkımının gerçekleşmesinin ardından yapılmıştır. Yönetmelik gerekliliğini sağlamaktan uzak numuneler ve kabullerle yapılan bu analizin bilimsel olarak herhangi karşılığı bulunmamaktadır. İmar Barışı ve benzeri tüm uygulamalardan vazgeçilmeli. Yapılarımıza, deprem sonrası değil deprem öncesi mühendislik hizmeti verilmeli, taşıyıcı sistemler periyodik olarak kontrol edilmeli."

USULSÜZLÜK, 85 CANA MAL OLDU

Antakya’da depremde yıkılan ve 85 kişiye mezar olan Kule Apartmanı’nda bilirkişi raporları inşaat sırasında usulsüzlük yapıldığını ortaya koydu. Haber Global’in haberine göre tutuklu müteahhit Ömer Cihan’ın yaptırdığı apartmana ilişkin yargı süreci devam ederken, depremzedeler ise sürecin bir an önce sonuca ulaşmasını beklediklerini söyledi.

KAROT İÇİN ARTIK MÜRACAT YOK - (DHA)

Maraş merkezli depremlerin ardından, ülke genelinde bina dayanıklılık testi başvuruları arttı. ‘Evim depremde yıkılır mı?’, ‘Binam sağlam mı?’ sorularına yanıt arayanlar, ‘Deprem Dayanıklılık Testi’ yapan belediyeler, lisanslı mühendislik firmaları ve üniversitelerin kapısını çaldı. Depremden sonraki ilk 2 aylık süreçte, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne de 133 kişi karot testi yaptırmak için başvurdu. Ancak bu 133 kişiden hiçbirisi oturdukları binalarda inceleme yapılabilmesi için gerekli olan işlemleri tamamlamadı. Depremin ikinci ayından sonra müracaat eden de olmadı. Özellikle depremin ilk günlerinde yoğun başvuru olduğuna, ancak kısa sürede deprem korkusunun unutulduğuna dikkat çeken BUÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, "Başvurulardan hiçbiri devam ettirilmedi. Maalesef deprem unutuldu. Vatandaşlar unutsa da en azından devletin belli kısımlarının unutmaması gerekiyor. Yöneticiler olarak bizlerin unutmaması gerekiyor" dedi.