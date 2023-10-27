İmar planı değiştirilmişti: AKP'li Körfez Belediyesi, yetişkin ağaçlarla kaplı 3 parseli satışa çıkardı

AKP’li Körfez Belediyesi, 2014 yılında yapılan imar planlarıyla konut alanına alınan ve üzerinde çok sayıda yetişkin ağaç bulunan 3 parseli ihaleyle satışa çıkardı.

Haber Merkezi

AKP’li Kocaeli Körfez Belediyesi, büyük bir kısmı yetişkin ağaçlarla kaplı 3 parseli ihaleyle satışa çıkardı. Belediye Başkanı Şener Söğüt, arsa satışlarıyla ilgili eleştiriler üzerine, "Arsa satıyormuş gibi algı yaratıyorsunuz" demişti.

İzmit Körfezi’nde yer alan, Kocaeli’ne bağlı Körfez Belediyesi, toplamı yaklaşık 16 bin 700 metrekareyi bulan bitişik 3 ayrı parseli satmak için Resmi Gazeteye ilan verdi.

2014 yılında yapılan imar planlarıyla konut alanına alınan ve şimdi satışa çıkarılan, özellikle iki parsel adeta orman görünümünde.

Parseller üzerinde çok sayıda yetişkin ağaç bulunuyor

Belediye 5’er bin metrekare büyüklüğündeki iki parsel için ayrı ayrı 15’er milyon TL, 6 bin 691 metrekare büyüklüğündeki üçüncü parsel için ise 20 milyon 74 bin 980 TL muhammen bedel belirledi.

Arsaların satışı ihalesi 8 Kasım 2013 tarihinde yapılacak.

YABANCILAR İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Satış ihalesine katılmak isteyeceklerden istenecek belgeler kısmına yabancılar için de bir hüküm eklendi. Hükümde, "Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi(Adres beyanı)" ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN SÖĞÜT: ARSA SATIYORMUŞ GİBİ ALGI YARATIYORSUNUZ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yakın zamanda meclis toplantısında muhalefetten gelen eleştirileri yanıtlarken özetle şunları söylemişti:

"Ülke olarak ağır bir deprem ve pandemi süreci geçirdik. Bugün tüm belediyeler arsa satışları ile ilgili adım atıyor. Ki biz Ahmet’e Mehmet’e de değil, Büyükşehir Belediyesi’ne verdik, sosyal konut için. Altlığını bilmeden, arsa satışı diyorsunuz. Bizim sanayi alanında 5 dönüm yerimiz var. 17 tane dükkan yapacağız ve satacağız. Sanayi sitesinin dükkan ihtiyacı olduğunu siz de söylediniz. Tamam ihtiyacın tamamını karşılamayacak ama oradaki alanımızı değerlendireceğiz. Arsa satıyormuş gibi algı yaratıyorsunuz ama sonra kendinizle çelişiyorsunuz."