İmar rantının sonu gelmiyor: Şişli’ye bir Şişli daha ekleyecek yapılaşma projesi

İPA Başkanı ve Şişli Belediye Başkanı aday adayı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Binası’nın karşısında bulunan arazinin hükümet tarafından rezerv alanı ilan edildiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ



İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı ve Şişli Belediye Başkanı aday adayı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda Şişli Belediye Binası’nın karşısında bulunan arazinin mevcut hükümet tarafından rezerv alanı ilan edildiğini duyurdu.

Şişli halkına seslenen Şahan, Şişli Kaptanpaşa Mahallesi 10619 ada 3 parsel’de yer alan 24 bin metre karelik bir otopark alanı olduğunu, yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğündeki alanın 6306 sayılı rezerv alan ilan edildiğini hatırlattı.

Yapılan itiraz ve hukuki süreçlerin ardından gelinen aşamada alanın tahliyesine karar verildiğini aktaran Şahan, alanın büyük bir yapılaşma ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

İKİ ALANDA BÜYÜK BİR YAPILAŞMA PLANI VAR

Rezerv alanı ilan edilen alanla ilgili 270 bin metrekarelik büyük bir projenin varlığı biliniyor. Şişli Belediyesi binasının arkasında yer alan alanda ise 650 bin metre karelik bir başka proje ise devam ediyor.

Bunun Şişli Merkez Mahallesi kadar nüfusu bu bölgeye getirecek bir yapılaşma anlamına geldiğini vurgulayan Resul Emrah Şahan, “Yani Şişli’ye bir Şişli daha katmak demek bu. Bir şehir plancı olarak bu projelerin yaşatacağı sorunları net şekilde görüyorum” dedi.



“ŞİŞLİ’Yİ YENİ YAPILARLA BOĞMA LÜKSÜMÜZ YOK”

Merkezi hükümetin böyle projelerde karnesinin kötü olduğunu dile getiren Şahan, şunları kaydetti:



“Plansız yapılaşmanın ortaya koyduğu sorunları gördük, görmeye de devam ediyoruz. Şişli’yi ilgilendiren böylesi kritik bir konuda Şişli’yi savunmak, kentimizin yaşam kalitesini korumak ve ilçemizi güvenle geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğu. Bizim Şişli’yi yeni yapılarla, yönetilemez nüfusla adeta boğmak, ilçemizi tıkanma noktasına getirme lüksümüz yok. Buna kimsenin hakkı yok. Aksine Şişlimizin ferahlamaya, sakinleşmeye ihtiyacı var. Yeşil alanlarımızı ve sosyal donatılarımızı çoğaltmaya ihtiyacımız var. Şişli halkının depreme karşı güvenli konutlarda yaşamasını ivedilikle sağlamaya ihtiyacımız var. Ben hem meslek insanı olarak, hem de seçildiğimde Şişli Belediye Başkanı olarak bu süreci yakından takip edecek ve Şişli’yi savunacağım. Ekrem Başkanımızın başlattığı ‘deprem seferberliği’ doğrultusunda İstanbul’un bütüncül planına uygun adımları ilçemizde atacağız.”