IMDB, 'En iyi 100 dizi' listesini güncelledi: Türkiye'den 3 dizi yer aldı

Sinema veri tabanı IMDB, izleyici puanlamalarına dayanarak hazırladığı tüm zamanların en iyi 100 dizisi listesini güncelledi. Listede Türkiye'den Gibi, Şahsiyet, Leyla ile Mecnun da yer aldı.

Türkiye'de en yüksek puan alan dizi, yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği ve başrolünde Haluk Bilginer'in yer aldığı Şahsiyet oldu. Kullanıcılardan 9 puan Şahsiyet, 42. sırada kendisine yer buldu.

TRT 1'de 3 sezon yayınlandıktan sonra yayından kaldırılan Leyla ile Mecnun, listede 9.1 puanla 63. sırada yer alırken, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yaratıcısı olduğu bir başka komedi dizisi Gibi, listeye 56. sıradan girdi.

Listeye göre en iyi 10 dizi ise şunlar:

10. Cosmos: A Spacetime Odyssey 9.3

9. The Sopranos 9.2

8. Blue Planet II 9.3

7. Avatar: The Last Airbender 9.3

6. The Wire 9.3

5. Chernobyl 9.3

4. Band of Brothers 9.4

3. Planet Earth 9.4

2. Planet Earth II 9.5

1. Breaking Bad 9.5