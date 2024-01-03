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İmha edilen eski biber gazları havaya yayıldı: Çoğu öğrenci 70 kişi hastanelik oldu

Kastamonu'da imha edilen eski biber gazlarının rüzgarla yayılmasıyla etkilenen üniversite öğrencisi ve yurt görevlisi 70 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 03.01.2024 16:08
  • Giriş: 03.01.2024 16:08
  • Güncelleme: 03.01.2024 16:24
Kaynak: DHA
İmha edilen eski biber gazları havaya yayıldı: Çoğu öğrenci 70 kişi hastanelik oldu
Fotoğraf: DHA

Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda öğle saatlerinde imha edilen eski biber gazları, rüzgarın etkisiyle havaya yayıldı.

Bölgede bulunan Kastamonu Üniversitesi ve Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu'ndaki 70 kişi, gazdan etkilendi.

Göz yanması, nefes darlığı şikayetleri olan öğrenci ve yurt çalışanları, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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