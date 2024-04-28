İMO: Binamızı yıktırmayacağız!

Depremin simgesi haline gelen Maraş’taki İMO binası yıkılmak isteniyor. İnşaat mühendisleri, “En ufak bir hasarı bile olmayan binamızı yıktırmayacağız” dedi.

HABER MERKEZİ

Maraş’ta çevresindeki büyük yıkıma rağmen 6 Şubat depremlerinde ayakta kalan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kahramanmaraş Temsilciliği binası yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.

İMO Adana Şubesi, konu ile ilgili önceki gün İMO Kahramanmaraş Temsilcilik binası önünde bir araya gelerek açıklama yaptı.

İMO Adana Şube Başkanı Hıdır Çak tarafından yapılan açıklamaya, Adana ve Kahramanmaraş’tan çok sayıda İMO üyesi katıldı. Açıklamada “İMO Temsilcilik Binası, bu büyük yıkımın ortasında, ‘sağlam bina yapabiliriz’ umudunu simgeleyerek ayakta kaldı. Tek bir çatlak bile oluşmadı. Yıkıntıların ortasında hasar almadan ayakta duran binamızın fotoğrafı, ulusal ve uluslararası basında yer alarak, binamız bir simgeye dönüştü. Bilim ve tekniğe riayet edilirse aslında binaların depreme dayanıklı inşa edilebileceğini herkes gördü ve anladı. Yıkıntılar arasında tek başına dimdik ayakta kalan binamız, bu unutmaya karşı, anıt niteliği taşıyan bir özelliğe sahiptir” denildi.

‘BEN YAPARIM’ ANLAYIŞI

“İMO binası bugün, rezerv alan ve yeni imar planı uyarınca başlatılan çok sayıda inşaatın arasında kalmış durumda” denilen açıklamada şöyle devam edildi:

“Hafif hasar bile almayan binamız, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Korunması ve örnek gösterilmesi gerekirken, bir hafıza bilinçli olarak yok edilmek isteniyor. Rezerv alan ilanı, pek çok vatandaşımızın mülkiyet hakkına gasp olarak işletilmektedir. Tasarıma uygunluk gerekçesiyle vatandaşlarımız bir günde gelen tebligatlarla evlerinden olmaktadır. Bu tasarım uygunluğundan ziyade, masa başında verilen ‘Ben yaptım, yaparım’ anlayışıyla verilen kararlarla, mülkiyet ve barınma hakkının tek kelimeyle insan haklarının ihlal edilmesidir. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremleri sonrası kent merkezinin yeniden tasarlandığını, bu kapsamda belirlenen rezerv alanlar içerisinde kalan binaların, sağlam dahi olsa yıkılacağını belirtti.

Sağlam binamız, örnek binamız; inandırıcı olmaktan çok uzak tasarıma uymadığı gerekçesiyle yıkılmak isteniyor. Tam da buradan söylemek isteriz ki; eğer sorun tasarıma uymama sorunuysa, gelin birlikte binanın görsel tasarımını değiştirelim, hatta binamızın bir bölümünü ‘Deprem Anı Müzesi’ olarak düzenleyelim. Hasarsız binanın yıkılması, aynı zamanda kamu kaynaklarının heba edilmesidir. Bu bir çağrıdır! İMO binamızı yıkma düşüncesine sahip olanlar bu kararlarından hızla vazgeçsin. En ufak bir hasarı bile olmayan İMO binamızı yıktırmayacağız.”

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‘Haksız yere tutuklular’

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve bağlı 26 Şube başkanı, “6 Şubat depremlerinden ardından meslektaşlarının haksız yere tutuklu olarak yargılanmasına’’ tepki gösterdi. Yönetim kurulu adına ortak açıklamayı okuyan Oda Başkanı Nusret Suna, “Kamuoyunda oluşan tepkiler meslektaşlarımıza yönlendirilerek gerçek sorumluların cezalandırılması engellenmekte; bu durum mesleğimizin ve meslektaşlarımızın topyekun cezalandırılması haline dönüşmektedir’’ dedi.