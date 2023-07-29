İMO binası önüne moloz dökülüyor

Depremlerin ardından çevresindeki tüm binalar yıkılırken ayakta kalan İMO Maraş İl Temsilciliği binasının önüne aylardır moloz dökülüyor. İMO Maraş Temsilcisi Dalkıran, denetleme mekanizmasının eksik olduğunu söyledi.

Berkay SAĞOL

Maraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde binlerce yapı yıkılırken, İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) Maraş İl Temsilciliği binası ayakta kaldı. Ayakta kalan binanın çevresine molozların döküldüğünü söyleyen İMO yöneticileri, konuya ilişkin yetkililere ulaşmaya çalıştıklarını ama muhatap bulamadıklarını söyledi.

İMO Maraş Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran, BirGün’e yaptığı açıklamada, kentlerdeki yıkım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Dalkıran, şunları anlattı: “Biz binanın önüne ve kentte şehir içine moloz dökümüyle ilgili yetkililere ulaşmaya çalıştık ama burada bir koordinasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Döküm sahaları belli molozların oraya taşınıp ayrıştırılması gerekiyor ancak çalışmalar bu şekilde ilerlemiyor. Şehir içinde bina yıkıldıktan hemen sonra olduğu yerde ayrıştırılıyor ve içinden ihtiyacı olan malzemeler alındıktan sonra kalan molozlar masrafı azaltmak için şehir içinde bulunan en yakın mesafeye dökülüyor. Örneğin şehrin en işlek caddelerinden biri olan Tekerek yolu kapalı. Başköşe Apartmanı isimli binanın yarısı yıkıldı, yarısı duruyor. Bina o şekilde kentin ortasında molozlarının ayrıştırılmasını bekliyor.”

Devam eden yıkımların denetlenmediğini ve bölgede bir güvenlik zafiyeti olduğunu vurgulayan Dalkıran, şöyle devam etti: “Kontrollü yıkım deniyor ama kontrolün dışına çıkıldığı birçok yer var. Güvenlik önlemleri alınmayan ve bu şekilde yıkımı sürdürülen birçok bina var. Güvenlik önlemi alınmadığı için üzerine enkaz düşmesinden son anda kurtulan insanlar var. Molozların döküm sahalarına taşınması dışında binaların yıkılırken tozlarının çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü kentte rüzgâr var sürekli tozlar uçuyor bunu engellemek için yeterli miktarda su kullanılması lazım ama bu yapılmıyor hatta birçok binada su hiç kullanılmıyor.”