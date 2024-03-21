İmroz Gökçeada Dergisi ilk sayısıyla raflarda

Kültür Sanat Servisi

Gökçeada'nın zenginliklerini keşfetmeyi hedefleyen kültür sanat ve edebiyat içerikli Gökçeada İmroz Dergisi’nin ilk sayısı edebiyat severlerle buluşturuldu. Dergi, yerel yazarları ve sanatçıları desteklemesinin yanı sıra, adanın kültürel ve doğal mirasını korumayı ve tanıtmayı amaçlıyor.

Edebiyattan, tarihe, kültür-sanattan doğaya çeşitli alanlarda içerik sunan Gökçeada İmroz Dergisi, okurlarını adanın gizemli ve büyüleyici dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor.