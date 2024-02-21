İmza kampanyası başlatıldı: Bilkent öğrencileri yemek zammına tepkili

Bilkent Üniversitesi öğrencileri, 45 TL'den 60 TL'ye çıkarılan yemekhane ücretlerine tepkili. Kararın öğrencileri temel ihtiyaçlardan mahrum bıraktığını kaydeden öğrenciler, erişilebilir fiyatlar talep ediyor. Öğrenci toplulukları zamların geri çekilmesi, hijyenik, vejetaryen ve vegan seçenekleri ile çölyak hastası öğrencilerin de gözetildiği yemek talebiyle imza kampanyası başlattı.

BirGün/ANKARA

Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin, yemekhane ücretlerinin 45 TL’den 60 TL’ye çıkarılmasına yönelik tepkileri sürüyor.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 20,5 TL seviyesinde olan ücretlere yapılan zamma tepki gösteren öğrenci toplulukları imza kampanyası başlattı.

Konuya ilişkin açıklamada, ücretlerin öğrencileri geçim sıkıntısına sokmak, eğitim haklarını ellerinden almak anlamına geldiğine vurgu yapılarak, nitelikli, hijyenik, ucuz, erişilebilir ve doyurucu beslenme hakkı talep edildi.

"ÖĞRENCİLERİ MÜŞTERİ OLARAK GÖRMEYİ BIRAKIN"

Eğitim kurumlarının öğrencilerin ihtiyaçlarını öncelemesi, kar odaklı ticarethaneler olarak yönetilmemesi gerektiğini söyleyen öğreniler, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bilkent yönetiminin temel haklarımızı daha çok kar etmek için kullanan tavrı sona ermelidir. Yemekhaneye ödediğimiz fahiş fiyatlara rağmen karnımızı doyuramıyor, başka alternatiflere başvurmak zorunda bırakılıyoruz. Öğrenciler olarak düşük porsiyonlu, temel hijyen şartlarının dahi sağlanamadığı yemeklere mecbur bırakılıyoruz buna rağmen bu yemeklere zam üstüne zam geliyor. Bilkent öğrencileri olarak üniversite yönetimini öğrencilerini müşteri olarak görmeyi bırakıp hakları olan şartları sağlamaya çağırıyoruz. Yemek porsiyonlarının artırılmasını, arka arkaya aynı yemeklerin yapılmamasını, vegan/vejetaryen öğrencilere yeterli yemek çıkarılarak bu öğrencilerin aç bırakılmamasını kısacası hijyenik, uygun fiyatlı ve doyurucu beslenme hakkımızı talep ediyoruz."

Ücretlerin belirlenmesinde Öğrenci Konseyi’nin görüşlerinin alınmamasından da şikayetçi olan öğrenciler kısa sürede 2 bin imza topladı. Öğrenciler, topladıkları imzaları 22 Şubat Perşembe günü (yarın) rektörlüğe iletecekler.