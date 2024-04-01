İnan Güney: 30 yıllık hasret bitti, çok güzel işler başaracağız

Yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen İnan Güney, "Beyoğlu’nun güzel insanları sayenizde 30 yıllık hasret bitti. Hep birlikte çok güzel işler başaracağız" açıklamasını yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin kalelerinden olan Beyoğlu'nda seçimi kazanan CHP'nin adayı İnan Güney, açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güney, "Kavuşuyoruz. Beyoğlu’nun güzel insanları sayenizde 30 yıllık hasret bitti. Ne kadar mutlu olduğumu, ne kadar kıvanç duyduğumu anlatsam az" dedi.

Güney, açıklamasında, "Beyoğlu’nun hakkını bize emanet ettiğiniz için sizlere minnettarım. Hep birlikte çok güzel işler başaracağız" ifadelerini kullandı.

İnan Güney, şunları söyledi:

"Beni bu göreve layık gören parti meclisimize, Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve yol arkadaşı olmaktan onur duyduğum 16 milyonun başkanı Ekrem İmamoğlu'na saygılarımı sunuyorum.

Sandıklarda demokrasi için nöbet tutan, oylarımıza sahip çıkan, neşesiyle bizi onurlandıran dünyanın bütün Beyoğlulularına teşekkür ediyorum."