İnanç gurmesi Tuğçe Kazaz’dan 'üst düzey' hilafet analizi

Sürekli din değiştirmesiyle bilinen ve zaman zaman yandaş kanallara yorumcu olarak katılan eski manken Tuğçe Kazaz, “Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak. Çünkü bölgedeki şartlar Türkiye'yi buna mecbur bırakacak” iddiasında bulunmuştu. Kazaz bugünkü uzun "analizinde" ise Türkiye’nin hilafet konusunda ipleri eline alması gerektiğini savundu ve oldukça ilginç görüşler paylaştı.

Hilafet tartışmasına bir dönem sık sık din değiştirmesiyle gündem olan Tuğçe Kazaz da dahil oldu.

2005 yılında Yunan Yorgo Seitaridis’le kilisede evlenen ve din değiştiren Tuğçe Kazaz, 2008’de eşinden ayrıldıktan sonra bu dini bırakmıştı. Bir süre Budist olmak için toplantılara katıldığı da iddia edilen Kazaz, son olarak 2011’de Müslümanlığa kesin dönmüş yapmıştı. Tuğçe Kazaz, ilerleyen yıllarda hükümeti desteklediği için AKP’nin kontrolündeki medya organlarının programlarına “yorumcu” olarak katılmıştı.

Kazaz, X hesabından yaptığı son paylaşımlarla tartışma yarattı. Dünkü paylaşımında “Bu bir tespittir” diyen Kazan, Türkiye’nin 2030’a kadar hilafet sistemine geçeceğini öne süren Kazaz, “Filistin için Galata Köprüsü'ne yapılan yürüyüşte hilafet bayrağı açan amcanın burnunu kıran gence söyleyin, Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak. Çünkü bölgedeki şartlar Türkiye’yi buna mecbur bırakacak” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DEKİ MÜSLÜMANLARIN KAÇI BUNA YOK DİYECEK?”

Sosyal medyada Kazaz ile ilgili “3 din değiştirmiş hilafet diyor” yorumları yapılırken, eski manken bugün yeni bir açıklamada bulundu.

“Çok basit birkaç cümleyle halifelikle ilgili dünkü analizimi açıklayacağım” diyen Kazaz, bölgenin (Ortadoğu’nun) haritasının değişeceğini ve İngilizler, Ruslar ve Amerikalıların kontrol edilebilir bir halife için harekete geçeceğini savundu. Kazaz, bu güçlerin FETÖ ile bunu yapmak istediğini ancak başaramadığını öne sürdü.

Atatürk’ün hilafeti kaldırmadığı yönünde yanlış bilgi aktaran Kazaz, ilginç tespitlerine şöyle devam etti:

“Türkiye ipleri eline almaz, harekete geçmezse bu gücü kaybedecek. Peki başkası halife ilan edilirse Müslümanlar bunu kabul edecek mi? Buna soruyla cevap vereyim. Kendisini tenzih ediyorum ama nasıl kabul edilebilirliğini anlatabilmek için ismini örnek vereceğim; bugün Ebu Ubeyde halife ilan edilirse bırakın bölgeyi, Türkiye’deki Müslümanların yüzde kaçı buna yok diyecek? Yani sen olmazsan ya da buna engel olmazsan, toprağını ve bölgeni de değiştiremeyeceğine göre, devlet olarak karşı çıksan da Müslüman olan milletinin büyük bir bölümü günü geldiğinde buna biat edecek.”